Shelly 3.2 ya está disponible con una nueva ronda de mejoras para este gestor de paquetes gráfico y de línea de comandos dirigido a Arch Linux y sus distribuciones derivadas. La actualización, publicada el 5 de noviembre de 2026, incorpora una de las funciones más prácticas para el mantenimiento del sistema: la posibilidad de degradar varios paquetes en una sola operación. También introduce ajustes en la integración con Flatpak y AppImage.

Shelly busca reunir en una misma aplicación la gestión de paquetes tradicionales, aplicaciones del AUR y formatos de distribución independientes. La versión 3.2 continúa el trabajo iniciado en la rama 3.x, que supuso una reescritura profunda del proyecto utilizando Zig y una arquitectura más próxima a las bibliotecas nativas de Linux.

Degradación de varios paquetes en una operación

La novedad más destacada de Shelly 3.2 es la posibilidad de seleccionar varios paquetes instalados y devolverlos simultáneamente a versiones anteriores.

Esta función puede resultar especialmente útil en distribuciones rolling release, donde una actualización puede introducir incompatibilidades entre aplicaciones, bibliotecas o controladores. Hasta ahora, gestionar estas situaciones podía exigir repetir el proceso de degradación paquete por paquete o recurrir directamente a herramientas de terminal.

Con la nueva función, Shelly simplifica esa tarea desde su interfaz. En lugar de realizar operaciones independientes, el usuario puede preparar una única operación con varios paquetes seleccionados.

Hay que recordar que degradar paquetes no siempre resuelve automáticamente los problemas de compatibilidad. Algunas versiones anteriores pueden depender de bibliotecas concretas o entrar en conflicto con otros componentes actualizados. Por eso, conviene revisar las operaciones propuestas antes de confirmar los cambios.

Mejor integración con AppImage

La gestión de aplicaciones AppImage también recibe mejoras. Shelly 3.2 refina la integración con el escritorio y utiliza la identidad del archivo desktop proporcionado por la propia aplicación, en lugar de depender exclusivamente de identificadores generados o inferidos.

Esto ayuda a mantener una integración más coherente con los lanzadores del escritorio y reduce posibles discrepancias entre el nombre de una aplicación, su icono y la entrada que aparece en el menú de aplicaciones.

También se mejora la detección de información de actualización integrada en los propios AppImage. Cuando el desarrollador incluye los metadatos correspondientes, Shelly puede utilizarlos para descubrir cómo comprobar la disponibilidad de nuevas versiones.

La actualización añade además compatibilidad con archivos de control .zsync, utilizados por determinados mecanismos de actualización incremental. Este sistema permite descargar únicamente las partes modificadas de un archivo en lugar de tener que obtenerlo de nuevo por completo.

Por último, se perfecciona la identificación de archivos publicados como recursos en GitHub. Esto debería mejorar la correspondencia entre las aplicaciones instaladas y los archivos que ofrecen sus proyectos originales para distribuir actualizaciones.

Shelly 3.2 añade correcciones para Flatpak

Flatpak también recibe atención en esta versión. Uno de los problemas corregidos afectaba a distribuciones basadas en Arch Linux y provocaba una regresión en la integración con este formato.

Shelly mejora igualmente el tratamiento de la caché de usuario, optimizando su gestión para evitar operaciones innecesarias y mejorar el comportamiento general de la aplicación.

Otro cambio importante afecta a las operaciones que necesitan privilegios elevados. Shelly utiliza setpriv para devolver determinadas tareas al usuario que inició la aplicación, preservando el contexto de sesión necesario para la autenticación del ayudante de sistema de Flatpak.

Este detalle es importante porque las operaciones de Flatpak no siempre se limitan a ejecutar un comando con permisos administrativos. Algunos procesos necesitan conservar información de la sesión original para completar correctamente la autenticación y comunicarse con los servicios correspondientes.

Disponibilidad de Shelly 3.2

Shelly 3.2 se publicó el 5 de noviembre de 2026. Los usuarios interesados pueden consultar el código fuente, las versiones disponibles y el registro completo de cambios en el repositorio oficial del proyecto.

La actualización resulta especialmente interesante para quienes utilizan Shelly como herramienta habitual de mantenimiento. La degradación múltiple facilita la recuperación ante actualizaciones problemáticas, mientras que las mejoras de Flatpak y AppImage reducen algunas de las fricciones que aparecen al combinar distintos formatos de distribución de software.