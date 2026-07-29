Shelly 3.0 ya está disponible como una importante actualización de este moderno gestor gráfico de paquetes para Arch Linux y sus distribuciones derivadas. La nueva versión introduce una profunda renovación de la interfaz, mejora el rendimiento general de la aplicación y amplía las funciones disponibles para gestionar software desde una única herramienta.

A diferencia de otras soluciones, Shelly no actúa como un simple frontend de Pacman, sino que utiliza directamente la biblioteca libalpm, lo que le permite ofrecer una gestión nativa de paquetes con una interfaz moderna desarrollada en Avalonia.

Shelly 3.0 renueva la experiencia de gestión de paquetes en Arch Linux

La principal novedad de Shelly 3.0 es la renovación de su interfaz de usuario, ahora más limpia, organizada y rápida de utilizar. El objetivo de los desarrolladores ha sido simplificar las tareas habituales de instalación, actualización y eliminación de software, ofreciendo una experiencia más intuitiva tanto para usuarios nuevos como avanzados.

La aplicación mantiene su capacidad para gestionar desde un único lugar paquetes de los repositorios oficiales de Arch Linux, software del AUR, aplicaciones Flatpak y AppImages. Gracias a ello, los usuarios pueden administrar prácticamente todo el software instalado en el sistema sin recurrir a varias herramientas distintas.

Shelly 3.0 también mejora el rendimiento durante la búsqueda de paquetes, la sincronización de repositorios y las operaciones de instalación y actualización. Además, incorpora diversas optimizaciones internas y correcciones de errores destinadas a aumentar la estabilidad general de la aplicación.

Otra de las características que distinguen a Shelly es que dispone tanto de interfaz gráfica como de línea de comandos, compartiendo la misma base tecnológica. Esto permite alternar entre ambos modos según las preferencias del usuario sin perder funcionalidades ni compatibilidad.

Con esta nueva versión, Shelly continúa consolidándose como una de las alternativas más completas para gestionar software en Arch Linux. No en vano, proyectos como CachyOS ya lo adoptaron anteriormente como su gestor gráfico de paquetes predeterminado, sustituyendo a Octopi.