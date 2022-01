Shazam, propiedad de Apple, es la aplicación más famosa cuando hablamos de identificar qué canción está sonando. Si tenemos un móvil o tablet (o incluso reloj) cerca, lo más fácil es pedirle con la voz (donde se pueda) que nos diga cómo se llama ese tema, pero en un ordenador la cosa no es tan fácil. En Linux podemos usar SongRec, cambiar el User Agent del navegador para que crea que usamos Safari, único navegador realmente compatible, o instalar una nueva extensión.

Lo primero que tenemos que decir es que si vamos a shazam.com y nos desplazamos al final de la página veremos en dónde o para qué plataformas está disponible. Lo está para iOS/iPadOS (y por extensión para macOS, ahora que puede ejecutar apps del iPad), para Android desde la Google Play o Galaxy Store y, ahora, también desde la Chrome Web Store. Así que existe una extensión y es oficial, pero sólo funciona en Chrome.

Extensión de Shazam para Chro…mium

La extensión funciona en Chrome y también en Vivaldi, por lo que creo que no me equivoco cuando digo que funciona en cualquier navegador basado en Chromium, como Edge o Brave. ¿El problema? Tiene uno que yo considero gordo, y no sé si es porque estamos ante las primeras versiones o porque quieren seguir dejando lo mejor para los aparatos de Apple.

Su funcionamiento es muy sencillo: vamos a la Chrome Web Store, instalamos la extensión (enlace), vamos a la pestaña en la que está sonando algo, hacemos clic en el botón de la extensión y luego en el icono de Shazam. ¿Os habéis quedado con el detalle? Hay que hacer clic para reconocer el audio que suena en una pestaña; NO funciona si estamos reproduciendo la música en VLC, Elisa, Rhythmbox, Lollypop ni ningún reproductor que no sea el propio navegador.

Entonces, ¿para qué vendría bien? Lo que veis en la captura de cabecera no tiene mucho sentido. Si pongo un vídeo musical, YouTube ya me dice qué canción es. Si estoy escuchando Spotify, tres cuartos de lo mismo. Sí puede venir bien si estamos reproduciendo otro tipo de contenido, como una película o una emisora de radio, pero todo desde el navegador.

A mí me gustaría que Apple habilitara la opción de usar Shazam desde el navegador como ya se puede hacer desde Safari, pero bueno, de momento ya tenemos una extensión oficial que puede resolvernos alguna duda. Menos es nada.