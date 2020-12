Hay que ver cómo son las cosas. En este artículo no voy a hacer la tonta pregunta de si os suena Shazam, más que nada porque la acabo de hacer esta misma tarde. Y es que hace un momento hemos publicado un artículo sobre SongRec, una app para Linux para Shazamear. Justo después me he enterado de que Apple ha actualizado su app para dispositivos iOS (y su equivalente para macOS) con novedades, pero lo más interesante es que han lanzado Shazam en la web.

Pero si alguien está especialmente emocionado con esta noticia, tranquilidad. No ha sido un lanzamiento oficial, y hay que tener en cuenta dos cosas: está en versión beta y sólo se puede acceder a la prueba desde Safari de macOS o iPadOS… o así debería ser. La captura que veis encima de estas líneas la he hecho en Manjaro, en Firefox, pero antes he tenido que hacer un pequeño cambio. A continuación os diré los pasos que he seguido para que aparezca la nueva opción.

Cómo usar Shazam en la web sin Safari

Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el useragent del navegador. Hay diferentes maneras, pero yo he usado una extensión como User-Agent Switcher and Manager para Firefox. Así que el primer paso sería cambiar el useragent manualmente o instalar esta extensión y elegir la última versión de Safari y el sistema operativo macOS. Una vez hemos cambiado el useragent, vamos a shazam.com. Hacemos clic en el icono de Shazam. Por último, le damos permiso para que el navegador pueda hacer uso del micro. Si marcamos la casilla, la siguiente vez que hagamos clic en el icono empezará el reconocimiento directamente.

Y eso sería todo. Lo que vemos sin hacer este truco sigue estando, pero debajo de la nueva interfaz beta que nos permite identificar canciones que podemos llamar Shazam en la web, o simplemente la versión web o web app de Shazam.