Si Europa ya está creando su propio microprocesador de propósito general con su proyecto EPI, India no está de brazos cruzados. Ya ha habido varios intentos como estos, como el famoso Elbrus ruso. No sé si lo recordáis, un microprocesador ruso basado en SPARC. Pero ahora la cosa es mucho más seria, y estos nuevos diseños que están surgiendo tienen una ISA muy potente y buena sobre la que trabajar y construir la microarquitectura. Me refiero a RISC-V.

Ahora India también tiene un microprocesador Made in India. Se llama Shatki y puedes ver más información en el sitio web oficial, pero parece un proyecto muy interesante. Y si las expectativas se cumplen, podríamos tenerlo en PCs pronto, haciendo competencia a los chips de Intel y AMD, pero con precios más baratos. En cuanto al rendimiento, ya veremos, pero por el momento, todos estos nuevos proyectos no pretenden ser simplemente alternativas low-cost con rendimientos bajos, sino que pretenden ser potentes.

El ejemplo es EPI, que será destinado también para supercomputadoras. En el caso de Shatki, el procesador de India, está listo y el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Madras ha lanzado un kit de desarrollo de software para él. El SDK permitirá a los desarrolladores crear apps para éste chip basado en la ISA RISC-V.

El chip Shatki fue financiado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India, algo similar a lo que han hecho aquí en Europa, que es un proyecto colaborativo y financiado por la UE. En India parece que también siguen estos mismos pasos. El grupo que se ha ocupado de su desarrollo es RISE del IIT y llegan trabajando en él desde 2016.

El plan es lanzar 6 clases de procesadores. Cada uno tendrá un objetivo o merado diferente por sus características de rendimiento y consumo de energía. China, India y Europa ya están trabajando duro para la no dependencia de Estados Unidos, y esto le complica las cosas a los actuales diseñadores como Intel y AMD.

Realmente no se están comercializando de momento, pero con el SDK fuera los desarrolladores ya pueden crear software incluso antes de que se lance. Pero no es un rumor ni mucho menos, ni esperes que tardará muchos años. El lanzamiento se realizará en un futuro próximo y la cosa va bastante en serio.

Al igual que el europeo EPI, que también estará destinado para varios sectores, como la supercomputación, bajo consumo, automóvil y para la informática de consumo, el caso de Shatki es similar con varias clases conocidas. Si quieres conocer las clases de este microprocesador son: