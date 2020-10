Hace un tiempo ya os hablé de este interesante proyecto indio, Shakti, para construir una serie de CPUs basadas en la ISA RISC-V. Es decir, la famosa ISA open-source que tanto está dando de qué hablar últimamente, especialmente tras la compra de Arm por parte de NVIDIA y que tantas consecuencias podría traer.

Pues bien, este proyecto sigue avanzando y algunos de los modelos de las series lanzadas podrían ser muy interesantes para ciertos sectores. Como bien se indica en la web oficial del proyecto, han centrado su trabajo en varias series dirigidas a objetivos de mercado diferentes.

Por ejemplo, tienes:

Pues bien, hasta aquí todo es muy interesante, pero lo es aún más al ver este otro tweet publicado recientemente:

