Shadow of Mordor tiene un descuento del 80% en Steam

El videojuego Shadow of Mordor tiene un descuento del 80% ahora en Steam, así que si aún no lo has probado y pensabas comprarlo, es el momento ideal. Además del ahorro debes saber que puedes probarlo un tiempo durante unos días de una forma totalmente gratuita. Lo cierto es que no sé hasta cuando se mantendrá la oferta, pero sin duda es una gran noticia para los fans de éste título o aquellos que lo serán próximamente cuando lo prueben en su plataforma Linux.

Steam de Valve acostumbra a hacer este tipo de descuentos bastante bueno para generar más adeptos y compras en lo que es hoy día la tienda online dedicada a videojuegos más grande. Además el título ofrece una experiencia increíble según los adeptos de este videojuego, ya que muchos de ellos lo han terminado y han echado en falta que hubiese más y más. La dinámica del juego es agradable, con tensión en las batallas y con unos buenos gráficos, que unidos al 80% de descuento resultan de lo más atractivo.

Además de Shadow of Mordor, como sabéis, la saga de videojuegos Middle Earth contará con más expansiones como es la próxima Shadow of War, que llegará pronto y también pretende arrasar entre los amantes de los videojuegos que hayan seguido también las trilogías cinematográficas de El Señor De Los Anillos y el Hobbit.

El culpable de que este juego esté para Linux es, cómo no, Feral Interactive, y si las ventas han sido suficientemente buenas, quizás porte también el nuevo título Shadow of War que saldrá este mismo año, ya que por las noticias que tenemos parece que será increíble. Por el momento toca esperar y cruzar los dedos para que Feral Interactive haya recibido una compensación económica que haga que el trabajo de portar el juego merezca la pena y siga con la fantástica labor que hace trayendo títulos a nuestra plataforma.