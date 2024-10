Steam nos permite lanzar juegos de su plataforma y también otros que no lo son. Esto se entiende mejor en un aparato como la Steam Deck, donde podemos instalar juegos de Steam de manera oficial y también de otros launchers como EPIC y GOG, entre otros, y tenerlos todos en el modo juego. Lo malo de añadir este tipo de juegos y aplicaciones es que los mete en un apartado separado — Fuera de Steam — y las imágenes que muestra son un fondo gris con el nombre del software. Por suerte existen herramientas como SGDBoop.

La mayoría de poseedores de una Deck que conozco usan el complemento SteamGridDB que ofrece Decky Loader para estos menesteres. No es mi caso. En mi opinión, instalar un programa que puede causar problemas sólo para tareas que podemos realizar manualmente con un poco más de tiempo no es una buena idea. Por ese motivo, hasta ahora yo iba a la página de SteamGridDB, buscaba el programa o juego, iba descargando las imágenes y añadiéndolas poco a poco. Lo que hace SGDBoop es facilitar un poco el trabajo. No mucho, pero sí es más cómodo.

SGDBoop añade un botón extra y evita que tengamos que descargar las imágenes

SGDBoop aparece en la misma página de SteamGridDB, y es que es un programa que desarrollan ellos mismos. No es tan potente, ya que el complemento de Decky lo hace todo desde el modo juego y parece que lo haya desarrollado la misma Valve, pero aporta comodidad. ¿Cómo? Añadiendo un botón para que, hacer clic en él, añada la imagen directamente. Su funcionamiento es muy sencillo:

Primero instalamos el asistente o software compañero desde Flathub. En su página web oficial también hay información sobre cómo instalarlo desde sus binarios y en Windows. Una vez instalado, para comprobar que funciona, en la página web del enlace anterior hacemos clic en el botón que pone «Show a test popup!», lo que debería mostrar una ventana emergente diciendo que está funcionando.

Después, activamos los botones haciendo clic en el interruptor del paso 3 de la información oficial — se ve en la imagen anterior, abajo. Ahora, cuando queramos añadir una imagen, lo que hay que hacer es clic en los botones nuevos que aparecen — como en la captura de cabecera. Si la imagen no se añade al instante, hay que reiniciar Steam o volver al modo juego, ya que al volver a dicho modo se cierra la sesión y también nos vale. Los enlaces son sgdb://, y hay que aceptar la redirección cada vez a no ser que se marque la caja de verificación y lo permitamos siempre.

Sencillo y sin software problemático

Y eso sería todo. Está claro que el complemento de Decky es aún más cómodo, pero yo no soy partidario de instalar software no necesario por lo que pueda pasar. Y aunque Decky Loader no suele dar problemas si se usa su versión estable en la versión estable de SteamOS, tampoco me quedo tranquilo del todo. Dicen que las manías no las curan los médicos, ¿no?