Servidor dedicado para ecommerce, ¿qué debo tener en cuenta?

Contratar un servidor dedicado para ecommerce es una de las mejores alternativas que vamos a tener. A razón que desde aquí se ofrece el control absoluto de todos los servicios a la persona y/o empresa en cuestión, también existe un mayor rendimiento y flexibilidad en las operaciones. Ideal para tiendas grandes o que disponen de un catálogo extenso, se puede decir que desde la base estaremos acertando.

Si bien son muchas otras las opciones con las que contamos (hosting compartido, para CMS, cloud o un servidor privado virtual) después de hacer muchas pruebas son varios los usuarios que se destacan por esta iniciativa. Sencillo y con buenas garantías a la hora de tenerlo en funcionamiento, sólo nos quedará pensar en ese proveedor que nos dará todo lo que necesitamos. ¿Te gustaría saber más al respecto?

¿Cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de contratar un servidor dedicado para ecommerce?

A la hora de escoger servidores dedicados son muchos los detalles que debemos tener en cuenta. Puede que en las tiendas físicas el escaparate sea nuestra carta de presentación más potente pero, en el momento en que entramos en Internet, requerimos de una empresa que nos haga de soporte pero, ¿qué debe tener ésta para un servicio de lo más completo? A continuación, te dejamos con algunos aspectos que no podemos pasar por alto:

Geolocalización

Una buena geolocalización resulta fundamental para las tiendas virtuales en nuestros días. El hosting, cuya empresa debe estar en el mismo país para el que haces la distribución de tus productos, debería contar con este particular para que tú no tengas que preocuparte de nada más, para que no haya problemas en el futuro y es que, además del soporte que dan a los clientes, también resulta de interés que valoremos otras cosas.

Funciones incluidas

Un ancho de banda potente, buena disponibilidad de dominios o el espacio de alojamiento incluido dentro del precio son pilares básicos a la hora de hacernos con un servidor dedicado para ecommerce. Esto, que parece bastante evidente pero que algunas empresas pasan por alto, es lo que marca la diferencia entre ese proveedor que sí que deberíamos plantear o aquel que no cuenta con los contenidos que tanta falta nos hacían. ¿No lo crees tú igual?

Velocidad de carga

La velocidad de carga con la que va una página web es un aspecto crucial a la hora de presentar nuestro proyecto al usuario. Las personas que entran, apenas esperan segundos para ver los productos que quieren en la pantalla y es por ello que debemos trabajar esta parte de manera consciente. Aquí las unidades SSR o la memoria RAM son puntos que debemos controlar, conceptos que hay que tener muy presentes. ¿Miraste ya las tuyas?

Soporte técnico

El soporte técnico que ofrece una empresa de hosting es crucial para que nuestros proyectos vayan exactamente como buscamos. Con una base 24/7 y el idioma en el que nos expresamos, estaremos ante dos necesidades básicas que hemos cubierto. Por otro lado, contar con una persona experta en la temática que nos diga qué es lo que hay que hacer en determinadas ocasiones, también supone una gran ayuda. ¡No te quedes a las puertas!

Seguridad para el proyecto

La seguridad, junto con el soporte técnico, es otro de los grandes pilares de las ecommerce. Aquí, tanto clientes como las personas que tuvieron la idea del proyecto, se dan la mano por un conjunto seguro, porque todo estés bajo control. Certificados SSL y un buen firewall son elementos necesarios, fundamentales para que todo vaya según lo previsto con nuestro espacio web. ¿Te vas a quedar sin plantearlo?

¿Dónde puedo hacerme con un buen servidor dedicado para mi ecommerce?

Ahora que hemos visto todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un servidor dedicado para nuestra ecommerce, puede que tú también preguntes por ese proveedor que nos puede dar una gran seguridad, que nos ofrecerá planes que están a la altura. Loading, como sitio de renombre que vende muchos planes al año, se convierte en una opción perfecta.

Con un soporte técnico 24/7 y en castellano, cualquier tienda que montemos dentro de España contará con un apoyo profesional real, con alguien que de verdad sabe lo que hay que hacer. Ofreciendo control total al usuario para que haga sus gestiones, nos sentiremos más dueños de nuestro espacio que nunca, podremos hacer las tareas de una manera más sencilla y ordenada.

Recomendado al 100% por Prestashop, Loading en el proveedor de hosting dedicado por excelencia y es que, además de contar con todas las funciones que podamos imaginar, también es económico así que no tendremos que gastar demasiado dinero para hacernos con él. Con todos estos detalles sobre la mesa, sólo nos queda ver los planes que hay disponibles para quedarnos con el que más se ajusta a nuestras necesidades. ¿No te parece?