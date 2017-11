Serious Sam 3 VR: BFE lanzado para Linux

Croteam y Devolver Digital han lanzado Serious Sam 3 VR: BFE para sistemas operativos GNU/Linux, aunque también está disponible para Microsoft Windows. Un videojuego muy interesante y además con tecnología VR, es decir, de realidad virtual para llevar tus videojuegos a otro nivel de jugabilidad para este exitoso y conocido shooter disponible en la tienda de Steam de Valve, con esta nueva versión que seguro te va a encantar.

Ha ganado premios y muy buenas críticas de los jugadores, cosechando éxitos en el pasado. Este videojuego en primera persona de disparos y acción puede usar la tecnología de la realidad virtual para hacer las delicias de los fans. Una mezcla de lo mejor de la época dorada de los videojuegos en primera persona de tipo shooter junto con las bondades que agrega el soporte para la tecnología VR en Serious Sam 3 VR: BFE. Entre las características que podéis encontrar en el nuevo título está el soporte para VR, es decir, básicamente el mismo videojuego exitoso pero con lo que puede aportar esta tecnología. Además de eso, se ha integrado Serious Sam Fusion 2017 para poder jugar con jugadores de otras plataformas diferentes. Se ha agregado soporte para teleport, además de la clásica locomoción, armas muy potentes e interesantes, Arcade-Style Action, integración de compra para nuevos contenidos de la tienda Steam, modo multijugador junto con otros modo de juego, etc.

Además ahora está de oferta con un 10% de descuento (SOLO HASTA HOY), puedes conseguirlo en la tienda de Steam por unos 33,29€ mientras que su precio normal anterior era de 36,99. Así que no esperes más y aprovechala…