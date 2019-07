En otros lanzamientos, KDE Community publica en redes sociales los enlaces de lo que publica en su blog. Esta semana no ha sido así y no está claro si la razón es que están distraídos por estar ya a mediados de julio o porque les está fallando el sistema automatizado. Pero lo realmente importante no es si comparten en más o menos medios, sino que esta semana han lanzado Plasma 5.16.3 y KDE Applications 19.04.3.

Plasma 5.16.3 fue lanzado el martes día 9 de julio, mientras que KDE Applications 19.04.3 fueron lanzadas ayer día 11 de julio. Ambos grupos de paquetes o suites, como queráis llamarlos, corresponden con la tercera actualización de mantenimiento de los mismos, pero las próximas versiones ya no compartirán el mismo camino: la próxima versión del entorno gráfico de KDE será una cuarta versión de mantenimiento, mientras que KDE Applications 19.04 ha llegado al final de su ciclo de vida (EOL o End Of Life) en esta versión y la próxima será la v19.08, la versión de agosto que llegará con nuevas funciones.

Novedades más destacadas de KDE Applications 19.04.3

Konqueror y Kontact ya no se cierran inesperadamente con QtWebEngine 5.13.

Cortar grupos con composiciones ya no se cierra inesperadamente en Kdenlive.

El importador de Python en Umbrello gestiona los parámetros con los argumentos por defecto.

Lista completa de cambios (212 en total) disponible en este enlace.

Novedades más destacadas de Plasma 5.16.3

Plasma ya no se congela en una pantalla negra al salir de una sesión Wayland.

El gestor de ventanas de Plasma KWin ya no engulle toda la memoria disponible cuando se utiliza un tema de decoración de ventanas que no es Breeze en Wayland.

Las notificaciones que aparecen en un intervalo de un segundo de otra notificación que tiene contenido idéntico ahora se suprimen automáticamente, lo que evita que las notificaciones de spam se comporten mal.



Añadido soporte para filtrar los temas viejos de Plasma 4 desde el descargador de store.kde.org.

Lista completa de cambios disponible en este enlace.

De los 212 cambios introducidos en KDE Applications 19.04.3, 77 han sido para Kdenlive, lo que corresponde a más de un tercio de los mismos. Esto puede significar dos cosas no excluyentes: que KDE Commnity trabaja duro para corregir todos los fallos que descubre y/o que Kdenlive 19.04 llegó con más problemas que soluciones. En cualquier caso, ya tenemos nuevas versiones de Plasma y KDE Applications.