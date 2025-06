A principios de este 2025, Mozilla se unía a la moda de la IA y presentaba una extensión de nombre Orbit. En general, era como un asistente que nos ayudaría a entender por dónde navegamos, e incluso podía resumir vídeos. La extensión aún se puede usar, pero dejará de estar disponible a partir del 26 de junio, tal y como explican en la cabecera de la página de proyecto. ¿Por qué han dado esta marcha atrás?

«Actualización importante: Orbit cerrará el 26 de junio de 2025. En el 26 de junio ya no podrás usar la extensión Orbit. Gracias por apoyar nuestro viaje«, reza dicha cabecera. No hay más información, o no en la nota y página de Orbit, pero sí se sabe que Mozilla está soltando lastre. Recientemente se supo que cerrarían Pocket, su servicio para guardar enlaces para leer más tarde, y Fakespot, lo que servía para identificar reseñas fraudulentas.

Orbit se une a una larga lista de bajas

La intención de Mozilla es hacer caso a lo que muchos esperan de ella: que se centre en su navegador. Políticas aparte, la compañía ha sido duramente criticada por intentar abarcar demasiado — ya se sabe, quien mucho abarca, poco aprieta –, lo que hacía que sus trabajadores se distrajeran y le prestaran menos atención a su producto estrella: Firefox.

El comportamiento de Mozilla hasta ahora recordaban a bromas que se hacen entre desarrolladores y los «side projects», es decir, proyectos nuevos que se empiezan cuando no se han terminado los que tenemos entre manos y que suelen ser más importantes. Si un desarrollador se olvida de proyectos laterales o secundarios, puede mejorar lo más importante, y esa es la dirección que ha elegido Firefox.

O eso se espera.

Queda por ver si estos movimientos sirven de algo y si se traduce en novedades importantes en Firefox.