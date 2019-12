Continuando con los 12 programas para el desafío del 1 de enero, ahora les toca el turno a 4 programas utilitarios. Si no leíste los artículos dedicados a los juegos y a los programas multimedia, te recuerdo de que van estos artículos. Linux tiene montones de programas en sus repositorios. Se trata de elegir 12 que nunca instalaríamos e instalarlos. Y, por supuesto, usarlos.

Algunos lectores se quejaron en las redes de que los programas de mi lista son irrelevantes. Esa es la idea. No creo que abunde la gente dispuesta a pasarse el primer día del año aprendiendo a programar un árbol de decisión en R. Lo que elegí fueron programas lo suficientemente fáciles de aprender, pero lo suficientemente interesantes como para hacerme pasar un buen rato.

De todas formas, esta es mi lista. Tú puedes hacer la tuya y si lo haces, me encantaría que la compartieras en la sección de comentarios.

Siguiendo con el desafío, llegamos a los utilitarios

Gromit

Gromit es la sigla en inglés de “gráficos sobre cosas misceláneas”. Se trata de un lápiz que te permite marcar un sector de la pantalla. Puedes hacerlo usando el ratón o una tableta gráfica.

Para activar el marcador se pulsa en la tecla de pausa (usualmente a la izquierda de la de bloqueo del teclado numérico)

Otros comandos del programa son:

Mayúscula + tecla de pausa: Limpia la pantalla.

CTRL + tecla de pausa: Cambia la visibilidad.

Alt +tecla de pausa: sale del programa.

El programa puede manejarse desde la terminal con los siguientes comandos:

gromit –quit

Cierra el programa

gromit –toggle

Conmuta la pulsación del cursor.

gromit –visibility

Cambia la visibilidad de la ventana.

gromit –clear

Limpia la pantalla

Cuando el programa está activado, no se puede usar el ratón para otra cosa que no sea pintar.

Los parámetros del programa se pueden cambiar modificando el archivo .gromitrc que se encuentra en la carpeta personal. Allí, entre otras cosas podemos cambiar el color del lápiz.

A decir verdad, me pareció un programa de poca utilidad y excesivamente complicado de configurar. De hecho, no es demasiado preciso a la hora de seleccionar la zona a marcar.

El programa está en los repositorios de las distintas distribuciones Linux.

Obfuscate

Muchas veces, quienes tenemos que incluir capturas de pantalla en un blog, nos vemos obligados a tapar información personal. Lo que yo hago es seleccionar los datos que quiero ocultar con la herramienta de selección de El Gimp y rellenar con el color de frente.

Obfuscate (en el lanzador aparece como Ofuscador) lo que te permite es poner automáticamente el recuadro negro en la parte de la imagen que queremos tapar.

El programa está disponible en formato Flatpak.

Kruler

Este programa, parte del proyecto KDE, es ni más ni menos una regla para usar en la pantalla. ¿Para qué nos puede servir una regla? Por ejemplo, las capturas de pantalla de este blog tienen que tener un ancho mínimo de 1280 píxeles. Para saber que tamaño tiene una foto tienes que fijarte en sus propiedades. O, puedes medirla con Kruler.

La regla permite las siguientes configuraciones:

Ajuste del tamaño arrastrando con el ratón.

Posición vertical y horizontal.

Deteminación del color y la tipografía.

Grado de opacidad.

El programa está disponible en los repositorios de la mayoría de las distribuciones Linux y en formato Snap.

Manuskript

Dicen que toda persona debería plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. La jardinería no es algo que me atraiga, además de que carezco de espacio. Lo del hijo, seamos sinceros, estoy escribiendo sobre pasar el primero de enero instalando software, no creo que sea muy probable. Es decir, que no me queda otra que ir por el libro.

La cantidad de programas pensados para ayudar a los escritores a planificar su novela, bien podrían justificar un post completo. Repito que estamos hablando de la planificación, no de la redacción.

Manuskript es ideal para la utilización del método de escritura del copo de nieve desarrollado por el escritor Randy Ingermanson. Este método alterna sucesivamente las etapas de creación del argumento y el desarrollo de los personajes.

La gran ventaja de Manuskript es que no solo sirve para escribir ficción (novelas, novelas cortas y cuentos). Además, nos facilita el trabajar en libros de no ficción y artículos de investigación.

El programa está disponible para Windows, Linux y Mac. Podemos encontrarlo en los repositorios de las principales distribuciones y en la tienda de Snap.