Desde su aparición hace ya más de 15 años, compartir archivos por la red Torrent (BitTorrent) es una de las opciones más rápidas y seguras. Prácticamente desde sus inicios ha habido clientes torrent disponibles, como lo fueron Azureus (ahora Vuze) u otros más recientes y extendidos como Transmission, del que recientemente han lanzado la v3.0. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos instalar software en un equipo? Que una de las mejores opciones es Seedr, un servicio que nos permitirá hacerlo todo desde un navegador web.

Antes de que alguien pregunte por qué podemos necesitar servicios como Seedr, podemos imaginar varias situaciones en las que no podamos descargar un cliente torrent. Por ejemplo, si queremos descargar un torrent en un ordenador que no es nuestro, como puede ser el de nuestra oficina. O, por qué no decirlo, el sistema operativo que usamos restringe este tipo de aplicaciones, algo que pasa en iOS y el recientemente renombrado iPadOS. Seedr funciona incluso en los dispositivos de Apple.

Cómo descargar un torrent con Seedr.cc

Lo peor de Seedr es que sólo funciona con registro, pero es un bajo precio a pagar para poder descargar torrents en cualquier parte o dispositivo. Los pasos a seguir serían los siguientes:

Abrimos un navegador. Vamos a la página del proyecto. Añadimos un correo y una contraseña para registrarnos. Importante poner un correo real o, de lo contrario, no podremos completar el registro.

A continuación, comprobamos la bandeja de entrada del correo, buscamos el mail y completamos el registro. Es probable que tengamos que esperar un rato y en ocasiones puede no llegar. Si se da el caso, hay que escribir un correo al equipo de soporte del proyecto. Los pasos del 1 al 4 ya no tendremos que volver a hacerlos. Una vez dentro de la página principal, veremos algo como lo tenéis debajo de estas líneas (sin el archivo añadido). Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir un enlace .magnet. Aunque puede haber muchos casos en los que descargar un torrent sea legal, no podemos facilitar webs de búsquedas de enlaces .magnet por un tema legal. Copiamos el enlace .magnet. Si lo que tenemos es un archivo .torrent, podemos convertirlo a magnet en Torrent2Magnet. A continuación, volvemos a Seedr, pegamos el enlace en donde pone «Paste link URL Here» y presionamos intro. Se añadirá como tarea. Como veis, yo he añadido el .magnet para descargar Kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.

Una vez añadida la tarea, tenemos que empezar la descarga. Movemos el cursor por encima de ella y aparecerán las opciones para descargar, copiar o eliminar. Tenemos que hacer clic en el primer icono. Nos ofrecerá descargar el archivo tal y como descargaríamos cualquier otro archivo de internet.

Esperamos a que se complete la descarga. Por último, descomprimimos el archivo, ya que Seedr lo comprime automáticamente en ZIP.

Funciona en cualquier navegador, pero con restricciones

Lo mejor de Seedr es que funciona en cualquier navegador. Así como hay servicios como instant.io o btorrent.xyz que, aunque espero que mejoren, funcionan cuando quieren (casi nunca), Seedr funciona a la perfección en todo tipo de navegadores, incuso los móviles más restringidos. Lo único necesario para que funcione directamente desde el navegador es que éste permita descargar archivos, algo que ya permite hasta el navegador del iPhone.

Lo malo es que tiene limitaciones. La versión gratuita sólo nos permite descargar archivos de hasta 2GB de tamaño, pero esta capacidad se puede aumentar si difundimos la voz e invitamos a gente vía Twitter, correo, Facebook o Pinterest. Si necesitáis eliminar todas las restricciones, podemos hacernos Premium con tres tipos de suscripción diferente:

Básico : por 6.95€/mes podremos descargar más rápido, reproducir archivos en HD y subiremos el tope a 30GB.

: por 6.95€/mes podremos descargar más rápido, reproducir archivos en HD y subiremos el tope a 30GB. Pro : por 9.95€/mes podremos usar trackers privados, guardar más archivos, descargas más rápidas y 100GB de tope.

: por 9.95€/mes podremos usar trackers privados, guardar más archivos, descargas más rápidas y 100GB de tope. Master: por 19.95€/mes también podremos montar Seedr como una unidad de red o incluso usar scripts, subiendo el tope hasta 1TB de almacenamiento.

Lógicamente, lo explicado en este artículo no es muy interesante para los que podemos instalar un cliente en nuestro equipo, pero seguro que no opinan lo mismo los que no pueden y harán de Seedr uno de sus servicios web favoritos.