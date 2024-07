Cuando empezó a popularizarse ChatGPT, se dice que en el cuartel general de Google se activó el «código rojo». Se preocuparon. Aunque no estuve en su reunión, es fácil encontrar un motivo: si algo responde a las dudas y evita que buceemos entre resultados, ¿quién iba a usar un buscador? Ahora la cosa aún pinta peor: OpenAI ya ofrece GPT-4o a todos, y además acaba de presentar SearchGPT, su propio buscador.

En estos momentos está en fase de pruebas, y para poder usarlo hay lista de espera. Se trata de un prototipo de un nuevo tipo de búsqueda basado en inteligencia artificial que dará respuestas rápidas con fuentes claras y relevantes. A bote pronto, no suena muy diferente a lo que ya hace GPT4. De hecho, en el primer vídeo que vemos en la nota de presentación vemos algo como un chat, pero cuyas respuestas incluyen imágenes y algo más. Por ejemplo, si le pedimos el parte meteorológico, nos muestra lo mismo que mostraría una app del tiempo.

SearchGPT: a Google le crecen los enanos

Por lo visto en las imágenes, SearchGPT es como Copilot de Microsoft, antes Bing Chat, pero mejorado. Ahora mismo, Copilot también muestra una tarjeta con el tiempo e indica las fuentes si le preguntamos qué tiempo hará en una zona. Y aquí dejo mis impresiones personales y sigo con la información oficial.

SearchGPT se ha diseñado para «combinar la fuerza de los modelos de ChatGPT con información de la web para darte respuestas rápidas y actuales con fuentes claras y relevantes«. Para poder usarlo hay que unirse a la lista de espera en chatgpt.com/search. La idea de OpenAI es la de dar respuestas a consultas, y que no tengamos que perder el tiempo buscando de más.

OpenAI se ha asociado con diferentes publicaciones para esta experiencia y escuchará sus opiniones. Además, también les han indicado a las publicaciones todo lo que tienen que hacer para que el contenido aparezca en SearchGPT de la mejor manera.

Por qué debe preocuparse Google

Buscadores salen muchos y todos ponen en el punto de mira a Google, pero ninguno les ha hecho sombra. Bing sí subió su cuota de mercado cuando lanzaron Bing Chat y ahora con su Copilot, lo que nos puede dar una idea de lo que puede pasar.

ChatGPT lo cambió todo, que me lo digan a mí que desde hace algo más de un año tengo que marcar una casilla en la que afirmo no haber usado inteligencia artificial para generar el texto de mis artículos. Los medios que publicamos tutoriales también hemos notado que ese tipo de artículos recibe menos visitas, y el culpable parece ser ChatGPT: ¿para qué buscar en Google una solución si un robot me da la respuesta más rápida, precisa e interactiva?

Sin haberlo probado, es imposible saber si de verdad merece la pena, y menos teniendo en cuenta las alucinaciones de la inteligencia artificial. A priori, lo que promete SearchGPT suena muy bien: realizas consultas, te busca la respuesta en la red y, si es una pregunta, obtienes la respuesta. Si es algo más general, obtienes resultados. ¿Pero Google se quedará de brazos cruzados?

Google también está avanzando, y cuando se le hace una pregunta ya ofrece una respuesta relevante que ha encontrado por la red. De otra manera, pero también lo hace. El motivo por el que el gran buscador debe preocuparse es la sensación de rapidez y, por qué no decirlo, de diversión. También por la novedad.

¿Se quedará SearchGPT con la corona de las búsquedas?

Como ya hemos explicado, tendremos que esperar a nuestro turno para poder empezar a usar SearchGPT, y también para comprobar si hay limitaciones para los usuarios gratuitos. Teniendo en cuenta el éxito de Copilot y que ChatGPT se está usando cada día más, es posible que SearchGPT se convierta en el buscador por defecto de más de uno. Yo me mantengo fiel a DuckDuckGo desde hace años, pero quién sabe qué me deparará el futuro.