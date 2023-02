Se tienen planes de añadir telemetria en GO

Russ Cox, un ingeniero de software de Google que lidera el desarrollo del lenguaje de programación de código abierto Go, presentó un posible plan para implementar la telemetría en la cadena de herramientas de Go. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad de Go se oponen porque el plan llama a la telemetría de manera predeterminada.

Estos desarrolladores alarmados preferirían un régimen de participación en lugar de un régimen de exclusión, una posición que el equipo de Go rechaza porque garantizaría una baja adopción y reduciría la cantidad de datos de telemetría recibidos hasta el punto en que sería de poco valor.

Para quienes desconocen de Go, deben saber que este es un lenguaje de programación desarrollado en Google. Aunque es similar al lenguaje C, trae una serie de adiciones importantes y modernas. Russ Cox es el ingeniero de Google que actualmente lidera el desarrollo de Go, y ha presentado una propuesta controvertida, que implicaría habilitar la telemetría en Go de forma predeterminada.

La telemetría cubrirá las utilidades de línea de comandos desarrolladas por el equipo de desarrollo del lenguaje Go, como la utilidad «go», el compilador, las aplicaciones gopls y govulncheck. La recopilación de información se limitará solo a la acumulación de información sobre las características de los servicios públicos, es decir la telemetría no se agregará a las aplicaciones creadas.

La telemetría, como la describe Cox, implica que el software envíe datos desde el software Go a un servidor para proporcionar información sobre las funciones que se utilizan y cómo se está desempeñando el software. Argumenta que es beneficioso para los proyectos de código abierto tener esta información para guiar el desarrollo.

Creo que los proyectos de software de código abierto deben explorar nuevos diseños de telemetría que ayuden a los desarrolladores a obtener la información que necesitan para trabajar de manera eficaz y eficiente, sin recopilar rastros invasivos de la actividad detallada del usuario. He escrito una breve serie de publicaciones de blog sobre un diseño de este tipo, al que llamo telemetría transparente, porque recopila la menor cantidad posible (kilobytes por año de cada instalación) y luego publica cada elemento que recopila, para inspección pública y análisis. Me gustaría explorar el uso de la telemetría transparente, o un sistema similar, en la cadena de herramientas de Go, que espero ayude a los desarrolladores y usuarios de proyectos de Go. Para ser claros, solo sugiero que se agregue instrumentación a las herramientas de línea de comandos de Go escritas y distribuidas por el equipo de Go, como el comando go, el compilador Go, gopls y govulncheck. No estoy sugiriendo que el compilador Go agregue instrumentación a todos los programas Go del mundo: eso es claramente inapropiado.

La telemetría transparente tiene las siguientes propiedades clave*:

Aunque la idea detrás de la propuesta puede no ser mala, la idea planeada actualmente puede asustar a los desarrolladores actuales o potenciales del lenguaje de programación Go en cualquier proyecto futuro. Debe recordarse que la mayoría de los desarrolladores y usuarios de código abierto se oponen notoriamente a la mayoría de las formas de telemetría.

El motivo para recopilar telemetría, es el deseo de obtener la información faltante sobre las necesidades y características del trabajo de los desarrolladores que no se puede detectar mediante mensajes de error y encuestas como método de retroalimentación.

Russ tiene como objetivo introducir un concepto de «telemetría transparente» para ayudar a los proyectos de código abierto a comprender mejor el software, teniendo en cuenta la privacidad. En las publicaciones de su blog (una serie de 3 artículos), menciona que las encuestas y los informes de errores son insuficientes. Por lo tanto, es necesario introducir la forma más fácil de recopilar datos sobre el uso de una aplicación (es decir, la telemetría) manteniendo las cosas abiertas para todos.

Esto significa que todo el proceso de recopilación de datos, cómo se procesan y qué resulta de ellos, está abierto a todos.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.