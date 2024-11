Recientemente me pasó algo cuyos detalles no son relevantes. El caso es que tenía que hablar con alguien, y por una confusión mía pensé que iba a ser en una llamada o videoconfrencia de WhatsApp. Al final sólo fue necesaria una llamada de teléfono, pero yo ya venía preparado por lo que pudiera pasar. ¿Son compatibles las videollamadas de WhatsApp con Linux? La mala noticia es que pasa como con otros muchos programas.

No. No se pueden hacer videollamadas de WhatsApp, ni tampoco es posible con las llamadas de voz. Ahora bien, ¿existe algún truco? Sí, claro: una máquina virtual, algo que se recomienda tener para cubrir esta y otras muchas posibilidades. Si os estáis preguntando si tirar de WINE es una opción, no lo es. Aunque he llegado a instalar la versión oficial, la de la Microsoft Store, sólo me sirvió para enterarme de que no supera por mucho lo que ofrece WhatsApp Beb. Por lo tanto, no creo que merezca la pena más que una de las muchas opciones que encontramos en Flathub.

Disfruta de las videollamadas de WhatsApp en Linux con una máquina virtual

Si esa llamada o videollamada es importante, bueno, honestamente no creo que fuera a ser vía WhatsApp. Pero si nos encontramos en una situación en la que necesitemos una de estas opciones y nuestro sistema operativo sea Linux, lo mejor que podemos hacer es tirar de una máquina virtual. Esto sería válido para GNOME Boxes, mi elección, VirtualBox y cualquier otro programa compatible con Linux. La manera de hacerlo quedaría de la siguiente manera:

El primer paso, instalar la máquina virtual, contiene muchos pasos, explicados en este artículo sobre Windows 11. Con la máquina virtual instalada, la iniciamos. Sin WhatsApp no haremos nada, por lo que lo instalamos. WhatsApp recomienda hacerlo desde la tienda oficial de Microsoft… aunque yo recomiendo abrir un terminal y escribir winget install whatsapp. Esto en Windows, en la máquina virtual. Abrimos WhatsApp y lo enlazamos con nuestro teléfono como siempre. Por último, vamos a la configuración de hardware de la máquina virtual y activamos el soporte para la cámara web. En VirtualBox puede ser necesario instalar las Guest Additions, pero en GNOME Boxes funcionaría directamente. En Cajas de GNOME, se puede hacer iniciando la máquina virtual, clic a los tres puntos/Preferencias/Dispositivos y comparticiones y activando su interruptor.

Y eso sería todo. Lo realmente importante son el primer y el último paso, en el que se crea la máquina virtual y en el que se le da acceso a la cámara — el del micro no suele ser necesario; funciona directamente. Lo que faltaría sería iniciar una llamada o videollamada de WhatsApp, que los iconos sí aparecerán y los botones funcionarán.

¿De verdad? ¿Todo esto para una algo tan sencillo?

Desgraciadamente, sí. Meta lo explica en este enlace de su faq de soporte: «No se admiten las llamadas en WhatsApp Web. Para hacer llamadas de WhatsApp en tu computadora, tendrás que descargar WhatsApp para Windows o WhatsApp para Mac«. Y como veis, no se menciona nada sobre Linux, sistemas para los que no hay versión de escritorio.

Como ya hemos explicado, si instalamos la versión de Windows con WINE u otra herramienta similar, podremos usar WhatsApp Desktop, pero los botones de las llamadas no funcionarán. Existen muchas herramientas desarrolladas por la comunidad que prometen que la función funcionará, valga la redundancia, pero es una promesa que no cumplen. Absolutamente todas estas propuestas son versiones de WhatsApp Web, y lo citado en el párrafo anterior ya deja claro que no es una opción.

¿Habrá versión de Linux en el futuro? Yo no he hablado con Marc Zuckerberg, pero me atrevería a decir que no, nunca. En el escritorio, Windows + macOS copan alrededor del 95% de la cuota de mercado, y lanzar algo para menos del 5%, ¿qué locura es esta? Por lo menos, si sois como yo, que tenéis una máquina virtual de Windows por lo que pueda pasar, llamar y videollamar con WhatsApp desde Linux es posible… de algún modo.

Y si no, proponed una alternativa. Por opciones no será.