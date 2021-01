¿Se puede ejecutar Linux sobre una computadora cuántica?

Muchos pueden pensar que puede haber un «Linux cuántico» que pueda correr sobre la futura máquina: la computadora cuántica. Seguro que algunos creen que es tan flexible y adaptativo que se puede hacer. Pero la respuesta a la pregunta del título es bastante más compleja, y lo cierto es que la respuesta quizás no te va a gustar nada.

La computadora cuántica cambiará de forma radical el paradigma de la computación tal como la conocemos hoy en día, y eso significa cambiar la forma en la que se programa, otros sistemas operativos, y todo lo que habías aprendido hasta el momento. Un cambio que merecerá la pena dado el enorme potencial que estas máquinas pueden aportar, y no solo en cuanto a capacidad de cálculo, también para ayudar a comprender la propia física cuántica.

La respuesta a la pregunta es NO. No se puede ejecutar Linux, ni tampoco otros sistemas operativos como macOS, FreeBSD, Windows, etc., sobre una computadora cuántica. ¿Entonces? ¿Eso significa que la llegada de la computación cuántica será el final de los sistemas operativos actuales?

Bueno, lo primero que hay que aclarar que la computadora cuántica tiene aún mucho recorrido para mejorar, muchas barreras que superar, algunas cosas que pulir, y aún falta tiempo. Por tanto, la actual computación y sistemas operativos seguirán con nosotros por muchos años más.

Las actuales computadoras cuánticas son bastante toscas en cuanto a tamaño, también es complicado programarlas y necesitan en algunos casos refrigeración muy potente para mantener ciertos elementos a temperaturas muy por debajo de los 0ºC. Algo que te debe quitar la idea de que haya a corto o medio plazo un computador en los hogares y ni siquiera lo estarán en algunas empresas.

Lo que sí aparecerá son máquinas cuánticas como un servicio más de la nube, es decir, un QCaaS (Quatum Compting as a Service). Como actualmente usas las instancias de AWS, o la nube de IBM, Microsoft Azure, Google Cloud, etc. Es decir, algunas empresas que necesiten una capacidad de procesamiento superior, podrán acceder a este tipo de máquinas como un servicio en el futuro.

Dicho de otro modo, te conectarás con un cliente a dicha computadora cuántica, cargarás los procesos de cómputo en ella para que se procesen de una forma rápida aprovechando las capacidades de este tipo de computación, y se te dará el resultado. Tal como ahora ocurre con un servicio IaaS…

¿Entonces no habrá Linux en una computadora cuántica?

No, no habrá Linux, ni otros SSOO conocidos, en una computadora cuántica. Lo que sí habrá es clientes que podrán ejecutar Linux o cualquier otro sistema operativo actual para conectarse desde él a una de estas máquinas actuando como servicios.

Por tanto, mientras que la computación cuántica no sea el paradigma dominante y no se sustituyan también los clientes con este tipo de máquinas (algo que hasta el momento no contemplo), seguirá habiendo sistemas Linux, *BSD, Windows, macOS, etc. Así que, no te preocupes por Linux, aún le queda una larga vida.

Ejemplo práctico

Si es un poco complicado de entender, te comento un ejemplo. Por ejemplo, D-Wave Systems ha creado algunos modelos de computadora cuántica muy interesantes. Esas máquinas son accesibles mediante una API y usando otros lenguajes (Python, C++, Java, MatLab,…) para programar tareas en esta máquina. A dicha API se puede acceder desde un sistema operativo host que puede ser Linux, Windows, etc., ejecutándose en la máquina que actúa como cliente.

Otro ejemplo el la computadora cuántica IBM Q, que ahora se puede acceder mediante la web que ha puesto IBM a tu alcance y en la que ya puedes realizar algunas tareas para probarla. Aunque estés usando dicha máquina, tu sistema operativo sigue siendo el tuyo habitual…