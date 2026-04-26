A finales de 2025, Valve sacudió al mundo de los videojuegos con una triple noticia: estaba preparando la Steam Machine, las Steam Frame y el Steam Controller. Muchos fuimos los que pensamos que era un bombazo, porque podríamos tener el hardware medio usado en Steam por un precio reducido. Pronto empezamos a enfriarnos, cuando Valve aseguró que no podría vender a pérdidas y que la Machine tendría un precio de PC. La situación empeoró por el «RAMpocalipsis» (precios altos en la RAM por la IA) y la última noticia ya ha terminado por helarnos.

Y es que se habría filtrado que el precio del Steam Controller subiría hasta los 99$, algo menos de 85€ si hacen cambio correcto. La filtración habría sido un error de un creador de contenidos que a lo habría probado. TechyTalk publicó el vídeo, aunque lo retiró poco después. Ahora bien, ¿es un precio justo, competitivo o se les ha ido la olla con él?

Los 85€ del Steam Controller son precio de mercado

El Steam Controller no es un mando normal. Tiene lo que otros, pero también los dos trackpads y botones traseros, y esto encaja más en un controlador premium. Si miramos por ahí y comparamos, el DualSense de Sony no es mucho más barato. Pero si miramos otros tipo «Pro», los precios se disparan y superan por mucho los 100€, llegando a cerca del doble los de gama más alta de Xbox y Sony..

La duda que queda es si este controlador vendría con la Steam Machine o no. Todo parece indicar que no, que como la Machine es un «ordenador», los periféricos se tendrán que comprar por separado. Sí se espera que haya una opción con mando, y que con esa opción se puedan ahorrar algunos euros, pero quien esté esperando que algo de todo esto sea barato, que se olvide.