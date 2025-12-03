Por los plazos y lo visto en años anteriores, se esperaba que Linux 6.18 fuera la versión LTS del año que está a punto de finalizar. Disponible desde el pasado domingo, es con toda probabilidad (lo contrario sería una noticia que no da tiempo a producirse) la última versión del kernel de 2025, y sin un motivo para que sea diferente, Linux 6.18 ya ha sido marcada como LTS en la página oficial del núcleo.

Si no hay cambios, lo que no es imposible en el mantenimiento del kernel, Linux 6.18 estará soportado hasta diciembre de 2027, lo que son dos años desde este momento. Otras versiones LTS incluyen 6.12 y 6.6, soportadas hasta 2026; 6.1, soportada hasta 2027; y 5.15 y 5.10, soportadas hasta 2026, todas hasta diciembre de sus respectivos años.

Linux 6.18 estará soportado hasta diciembre de 2027

El baile de fechas está motivado por las decisiones que toman en el equipo de mantenedores y cambios de políticas de actualizaciones. Hace años, las versiones LTS del kernel estaban soportados durante 5 años, pero más recientemente cambiaron ese soporte extendido y lo recortaron a sólo dos años. En cualquier momento pueden decidir alargar la vida útil de una versión y subirla hasta los 3 años, lo que explica que 6.1 esté soportado hasta 2027 y 6.12 hasta 2026 a pesar de haber salido un par de años después.

Ante la duda sobre qué kernel es mejor, en mi opinión hay dos cuestiones a tener en cuenta: el kernel que ofrece la distribución que estamos usando y el kernel que le va bien a nuestro hardware.

Por lo general, el kernel que ofrece una distribución Linux, si la instalación se realiza con éxito en nuestro equipo, le irá bien, por lo que yo recomiendo no modificarlo. En caso de usar un equipo muy nuevo, un kernel más moderno puede ofrecer mejor soporte de hardware, por lo que sí merece la pena actualizarlo si estamos experimentando un fallo o carencia importante.

Sobre LTS o normales, un poco lo mismo: yo recomiendo el último si va bien. El último es Linux 6.18, versión que empezará a llegar a las primeras distribuciones en los próximos días.