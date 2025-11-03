Ubuntu 26.04 ya tiene calendario y hoja de ruta. De este modo, y si no hay ningún contratiempo, ya sabemos cuando pasará todo lo relacionado al mapache resuelto, aunque hay una cosa que no es sorpresa para nada: llegará en abril de 2026. No debe ser una sorpresa para cualquiera que esté metido mínimamente en el mundo de Linux, pues debería saber que Ubuntu numera sus versiones con el primer número siendo el año, el segundo el mes y, en el caso de las LTS, un tercer punto con revisiones. A eso le acompaña el nombre del animal.

Sin lugar a dudas, el día más importante del calendario es el del lanzamiento de la versión estable. Si es esa información la que estás buscando en este artículo, no te haremos esperar más: 23 de abril de 2026. Si también estás interesado en otros acontecimientos, los de la siguiente lista son los más destacados.

Calendario de Ubuntu 26.04

19 de febrero: congelación de funciones y congelación de importaciones desde Debian.

12 de marzo: congelación de la interfaz de usuario.

19 de marzo: congelación de funciones del kernel y congelación de la cadena de documentación.

23 de marzo: congelación de la veta y del HWE.

26 de marzo: lanzamiento de la beta.

9 de abril: congelación del kernel.

16 de abril: congelación final y Release Candidate..

23 de abril: lanzamiento de Ubuntu 26.04 LTS Resulute Raccoon.

En un principio, ese es el calendario. Si hay algún contratiempo, podría haber modificaciones.

También cabe destacar que el sabor principal usará GNOME 50, que llegará a finales de febrero o principios de marzo (la beta lo hará el 29 de enero). Python 3.14, lo que debería ser la versión por defecto, llegará el 8 de enero.

Sobre las novedades que traerá, poco se sabe a estas alturas. El kernel debería ser Linux 6.19, puesto que 26.04 es una LTS y no apostaría mi dinero a que se atrevieran a subir a Linux 7.0 si llega a tiempo.

En cualquier caso, ya tenemos fecha de llegada de este mapache y será el 23 de abril de 2026.