Se conoció la lista de paquetes Snap más populares. Y si eres un fanático del software libre, no cabe duda de que esta no es tu semana. Es que, sumado a la renuncia de Stallman ahora vas a descubrir que a los linuxeros parecen gustarnos los servicios privativos y las aplicaciones de Microsoft.

Snapcraft, es el nombre del proyecto de creación y publicación del formato de paquetes autocontenidos de Canonical. Sus responsables analizaron cuáles son las aplicaciones más descargadas por los usuarios de seis distribuciones. Y los resultados, al menos para mi, son sorprendentes.



Las distribuciones analizadas

Los usuarios de Linux más viejos me perdonaran que vuelva sobre conceptos ya conocidos. pero, para analizar mejor el ranking, es interesante repasar las características de cada distribución.

Arch LInux: Es una distribución altamente configurable cuya instalación requiere mucha intervención del usuario. Cuenta con una wiki con instrucciones muy completas:

CentOS: Es uan distribución comunitaria apoyada por y que comparte código con Red Hat. Está enfocada en el uso profesional. Básicamente en servidores.

Debian: Es una distribución comunitaria enfocada en ofrecer los mejores programas de software libre en la mayor cantidad de plataformas posibles.

Fedora: Distribución comunitaria enfocada al usuario doméstico aunque tiene versión para servidores. En general adelanta características que después tendrán las versiones de Red Hat y CentOS.

Manjaro: Es una distribución basada en Arch Linux pero con asistentes que automatizan y hacen más fácil el proceso de instalación de la distribución y de los difererentes programas.

Ubuntu: Distribución de escritorio para el usuario doméstico basada en Debian. También tiene una versión para servididores.

Lista de paquetes snap más populares

Spotify: Cliente oficial para el servicio de streaming musical del mismo nombre.

Code: El entorno integrado de desarrollo de Microsoft.Se trata de un paquete mantenido y actualizado por la propia empresa, y aunque es de código abierto, recopila información.

Skype: Cliente oficial del servicio de llamadas de video y audio de Microsoft.

Discord: Un cliente no oficial para el servicio de chat por texto y voz para Gamers.

Wekan: Aplicación para la utilización de la técnica Kanban.

Slack: Otro cliente oficial, esta vez del servicio del mismo nombre para coordinar el trabajo de equipos. Se aclara de que el cliente Linux está en fase beta.

LXD: Se trata del sistema de manejo de contenedores de Canonical.

Microk8s: Es una versión de Kubernetes en pequeña escala. Kubernetes es una plataforma de código abierto para automatizar la implementación, el escalado y la administración de aplicaciones en contenedores.

Helm: Una herramienta para manejar los paquetes preconfigurados de Kubernetes.

Firefox: El navegador de Mozilla enfocado en la privacidad.

Nextcloud: Plataforma para crear nuestros propios servicios en la nube.

Pycharm-community: Snap oficial de la versión comunitaria del entorno integrado de desarrollo para Python.

Vlc: El reproductor multimedia compatible con la mayor parte de los formatos.

Postman: Es un conjunto de herramientas para el desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (API)

Chromium: La versión de código abierto del navegador de Google.

Canonical-Livepatch: El sistema que permite aplicar actualizaciones cricas del núcleo Linux sin tener que reiniciar el sistema.

Ranking por distribución

Arch Linux

Spotify Code Skype Discord Slack

A los linuxeros nos gusta la música. Y a los programadores linuxeros el entorno integrado de desarrollo de Microsoft. NInguna de las otras alternativas (con excepción de Pycharm en una sola distro) aparece. A menos, que se instalen desde repositorios tradicionales. Me sorprende que no aparezca Android Studio.

Por cierto, nunca hubiera supuesto la cantidad de gamers en Arch Linux

CentOS

Wekan Lxd Microk8s Spotify Helm

Tratándose de una distribución enfocada al ámbito corporativo, tal vez la mayor sorpresa sea Spotify. Pero, los administradores de sistemas también tienen derecho a escuchar música.

Debian

Spotify Lxd Firefox Nextcloud Pycharm-community

Los amigos de Debian se inclinan por el software libre, pero no rechazan escuchar buena música cuando los usan. Bueno, lo de buena música es una expresión de deseo. Me fui de Spotify cuando buscaba música de Bach y me ofreció escuchar bachata.

Fedora

Spotify VLC Code Postman Slack

Fedora es una distribución muy apreciada por los programadores amateurs, de ahí que su ranking sea uana combinación de programas de entretenimiento y herramientas de trabajo. Hay que mencionar que en esta lista son todos paquetes oficiales, es decir creados por los desarrolladores originales de las aplicaciones.

Manjaro

Spotify Code Slack Discord Skype.

No hay mucho que decir aquí. Dado el perfil de la distribución abundan aplicaciones de productividad y de entretenimiento. Aunque me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que sigue usando Skype.

Ubuntu

Vlc Spotify Skype Chromium Canonical Livepatch.

Los desarrolladores de Ubuntu deberían tomar nota e instalar Vlc por defecto en lugar de Totem y Rhythmbox. Me sorprende lo de Canonical-Livepatch, pero como la estadística no discrimina entre servidores y escritorio, el quinto puesto de Livepatch debe venir por ahí.