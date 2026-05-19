Hace un par de meses desde que empezó a sonar un rumor que no gustó demasiado en la comunidad gamer: Sony se estaba planteando dejar de llevar sus títulos al PC. El principal motivo parecía estar las bajas ventas en ordenadores e ingresos por debajo de lo esperado, lo que les llevaría a pensar que no merece la pena gastar tiempo y dinero. Ahora, el CEO del estudio lo ha confirmado.

Yo pondría «confirmado», porque nunca se sabe. Pero, según Jason Schreier de Bloomberg, que lo ha publicado en Bluesky, Hermen Hulst, CEO del negocio del estudio de PlayStation, ha dicho que «los juegos narrativos de un jugador de la compañía serán ahora exclusiva de PlayStation«. Con este movimiento buscarían fortalecerse como plataforma, acercándose al modelo de negocio de Nintendo, compañía que tiene fieles e incluso fans.

El cambio de idea en Sony

Sony ha llevado muchos juegos de PlayStation al PC. No ha vendido lo que esperaba, y además, ha recibido críticas siempre que ha pedido que se use una cuenta de PlayStation Network. Por ejemplo, en Steam tenemos títulos como Horizon Zero Dawn (mi favorito), los God of War de la saga nórdica, The Last of Us, Stellar Blade y muchos más, y casi siempre con unas ventas discretas.

Estrategia de plataforma aparte, dejar de llevar sus juegos al PC parece lo más lógico: si no amortizan el esfuerzo y encima reciben críticas, poco más hay que hablar. Pero quizá hay algo que no han tenido en cuenta.

Dicho sea de paso, se seguirían llevando los títulos multijugador al PC.

No venden tanto en PC… ¿quizá por cuándo llegan?

Cuando uno se mueve en redes sociales o lee un poco por Internet, ve que los jugadores de PC se quejan de cuándo han lanzado los títulos en ordenadores. Por poner algunos ejemplos, Horizon Forbidden West se lanzó en 2022, y a Steam llegó dos años más tarde. Pero es que God of War, el primero de la saga nórdica, es un titulo de 2018 que llegó a Windows en 2022.

Muchos jugadores tienen una manera de ser que les hace preferir lo más nuevo y que no les guste tener un trato de segunda. El comentario más generalizado es que Sony ha llevado sus títulos al PC varios años después de su lanzamiento, y las espera es dolorosa. Al final parece ser el desgaste (o despecho) el que hace que los títulos no interesen años después de su lanzamiento.

XBOX, la Steam Machine y las consolas

En mi opinión, Sony se equivoca. Sus plazos no han sido los correctos. Parece que se han fijado en Nintendo, pero no es el momento de hacerse fuerte como plataforma. Ya no. Nintendo es una compañía que existe desde el siglo XIX, aunque lo que nos interesa más tuvo lugar en los años ’70 del XX. Fue cuando empezaron con los juguetes electrónicos, y ya en los 80 nos entregaron la NES (Nintendo Entertainment System).

Desde el principio, hace ya más de 40 años, Nintendo ha buscado ser una plataforma, y lo ha conseguido. Sus productos más recientes, como la Switch 2, son un éxito, en parte por la legión de fans que han conseguido a lo largo de los años. Sony empezó con las consolas en los ’90, y no han tenido tan claro su camino. Han tenido que pelearse con Microsoft, y no tienen la imagen de marca que tiene Nintendo.

XBOX (ahora en mayúsculas, sí) está pensando en una línea totalmente opuesta: su próxima consola va a ser un PC casi al 100%, y todo lo de XBOX estará disponible en PC y viceversa. También llegará la Steam Machine, que es un ordenador que se lanzará con Linux, pero no nos obliga a quedarnos ahí (se podrá instalar Windows).

Sony no es ni será Nintendo

Sony va a intentar conseguir tener esa legión de fans que tiene Nintendo, y habrá que ver si lo consigue. Sinceramente, al leer las palabras del CEO de la plataforma de PlayStation, lo primero que he pensado ha sido en si yo sería capaz de tener un PC y una PlayStation, para llegar a la conclusión de que no. Luego he pensado en cómo será la emulación de PS6 en el futuro, y finalmente en que espero que «caigan del burro» y vuelvan a llevar sus títulos al ordenador, pero ahora a tiempo.