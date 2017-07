Se busca desarrollador para Gedit

Una de las aplicaciones y herramientas más populares dentro del mundo Gnu/Linux ha sido discontinuada. Así lo han notificado varios medios del mundo Gnu/Linux cuando un usuario ha dado la voz de alarma. Gedit es un editor de texto que viene por defecto en muchas distribuciones. Sobretodo está presente en las distribuciones con entornos Gnome o similares, mientras que Kate suele estar presente en Plasma.

Gedit ha sido discontinuado pero sus últimos desarrolladores han dispuesto que cualquier otro usuario pueda continuar con el desarrollo en un futuro bastante lejano.

Gedit es un editor de texto bastante útil pues no sólo es una aplicación similar al bloc de notas de Windows sino que también sirve como un potente editor de código que ayuda a muchos desarrolladores a editar su código. Gedit es totalmente compatible con las últimas librerías GTK3, pero cierto es que si sigue adelante su desarrollo el programa necesitará tener compatibilidad con ciertos lenguajes de programación. Otra de las funciones que tendrá que tener Gedit en un futuro es la inclusión de extensiones nuevas y mantener todas las que existen o al menos las más importantes dentro del programa.

Gedit está discontinuado lo que quiere decir que no recibirá actualizaciones o novedades pero no quiere decir que deje de funcionar. Actualmente Gedit se encuentra en muchas distribuciones y totalmente usable y útil. No existen agujeros graves de seguridad y es compatible con las nuevas librerías GTK3, lo que augura un presente para esta aplicación y un futuro hasta que no cambie la cosa. Mientras, tanto los antiguos desarrolladores como el proyecto Gnome buscan un equipo que puedan mantener esta aplicación.

Personalmente creo que Gedit es una de las aplicaciones más famosas de Gnu/Linux y más usada de todas, lo que hará que ante este toque de atención, algún desarrollador se haga cargo de esta herramienta. Si de proyectos como Ubuntu Touch o Unity 8 se han hecho cargo rápidamente, también habrá alguien para Gedit ¿no lo creéis?