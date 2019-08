SDLPoP: un port open-source de Prince of Persia disponible como Snap

Los videojuegos han cambiado mucho. Cuando a un niño de hoy en día le enseñas los juegos disponibles en los diferentes emuladores clásicos, lo primero que hacen es reírse por lo “cutre” que es, pero los títulos del pasado no siempre fueron tan “absurdos”. De hecho, aún hoy, décadas después, tienen su encanto y somos muchos los que usamos emuladores como RetroArch, pero a veces no es necesario usar un emulador. Ese es el caso de SDLPoP.

SDLPoP son las siglas de “Prince of Persia” unidas a SDL. Se trata de un port de código abierto del famoso juego, prácticamente un calco del juego original de 1989. Que sea igual es bueno, claro, pero también significa que es igual de desesperante para los que estamos acostumbrados a unos controles más precisos. Para el que no esta acostumbrado a jugar a Prince of Persia, caerse sobre los pinchos o por cualquier agujero estará a la orden del día.

SDLPoP, un clon del Prince of Persia de 1989

Los controles para jugar a SDLPoP en Linux son los siguientes:

Izquierda : un toque gira (si miramos a la derecha) a la izquierda o corre si lo mantenemos.

: un toque gira (si miramos a la derecha) a la izquierda o corre si lo mantenemos. Derecha : un toque gira (si miramos a la izquierda) a la derecha o corre si lo mantenemos.

: un toque gira (si miramos a la izquierda) a la derecha o corre si lo mantenemos. Arriba : salta o escala arriba.

: salta o escala arriba. Abajo : se agacha o desciende.

: se agacha o desciende. Shift : recoge cosas.

: recoge cosas. Shift+izquierda o derecha : paso cuidadoso.

: paso cuidadoso. Inicio o arriba+izquierda : salto a la izquierda.

: salto a la izquierda. RePag o arriba+derecha: salgo a la derecha.

Otros controles:

Esc : pausa.

: pausa. Espacio : muestra el tiempo restante.

: muestra el tiempo restante. Ctrl-A : reiniciar nivel.

: reiniciar nivel. Ctrl-G : salvar el juego.

: salvar el juego. Ctrl-J : modo joystick.

: modo joystick. Ctrl-K : modo teclado.

: modo teclado. Ctrl-R : vuelta a la intro.

: vuelta a la intro. Ctrl-S : activar/desactivar sonido.

: activar/desactivar sonido. Ctrl-V : muestra la versión.

: muestra la versión. Ctrl-Q : salir del juego.

: salir del juego. Ctrl-L : cargar el juego (mientras se está en la intro).

: cargar el juego (mientras se está en la intro). Alt-Enter : pantalla completa.

: pantalla completa. F6 : guardado rápido.

: guardado rápido. F9 : carga rápida.

: carga rápida. Ctrl+Tab : empieza o para la grabación.

: empieza o para la grabación. Tab (en la pantalla de título): ver las repeticiones guardadas.

Para instalar SDLPoP, podemos buscarlo en el centro de software o escribir el siguiente comando:

sudo snap install sdlpop

Yo me quedo con el Sonic de la Master System II.