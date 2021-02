SDL (Simple DirectMedia Layer) se traslada a Git y GitHub

Los desarrolladores de la biblioteca SDL (Simple DirectMedia Layer), cuyo objetivo es facilitar la escritura de juegos y aplicaciones multimedia, anunciaron el cambio del sistema de control de fuente Mercurial y el motor de seguimiento de errores Bugzilla a Git y la plataforma GitHub.

Según Ryan C. Gordon, uno de los líderes del proyecto, Mercurial sigue siendo el mejor sistema de control de fuente y Git ha implementado una serie de soluciones arquitectónicas deficientes, pero en el mundo moderno Mercurial se está convirtiendo en un paria y todas las herramientas de desarrollo y los flujos de trabajo están enfocados en Git.

La mayoría de los desarrolladores trabajan con Git y participar en proyectos basados ​​en Mercurial requiere aprender una herramienta adicional.

Después de pasar a Git, los patrocinadores del sistema antiguo pueden usar un subconjunto de comandos de Git para realizar las mismas tareas que hizo Mercurial, pero todos los demás podrán usar una herramienta que sea más conveniente para ellos.

La razón para elegir la plataforma GitHub es la familiaridad con este servicio para la mayoría de los desarrolladores y la capacidad de deshacerse de la carga de mantener el software del servidor.

La desventaja será la pérdida de control sobre la infraestructura, ya que GitHub es un servicio externo controlado por un tercero.

SDL solía dictaminar que toda la infraestructura debe pertenecer al proyecto. Pero con el tiempo, el proyecto dejó de utilizar servidores físicos propios en favor de servidores arrendados a Digital Ocean, lo que permitió no preocuparse por el mantenimiento de los equipos y, en caso de problemas, reiniciar el servicio desde una copia de seguridad de otro proveedor.

El precio de tal libertad fue la necesidad de mantener de forma independiente elementos de infraestructura obsoletos, y no hubo suficiente tiempo y recursos para llevar a cabo la modernización.

Por ejemplo, Bugzilla es más o menos igual que hace 20 años y tiene una montaña de problemas sin resolver y enlaces que causan dolores de cabeza cada vez que se actualiza la distribución. La wiki, las listas de correo y la interfaz web de Mercurial también permanecieron arcaicas.

El mantenimiento de todos estos sistemas requirió mucho trabajo manual y generó preocupaciones sobre la posible presencia de vulnerabilidades en el código de los proyectos semiabandonados utilizados.

Según Ryan, se da cuenta de que pasar a GitHub es una pérdida de control, una trampa y un paso lejos de los principios de la Free Software Foundation, pero ya no tiene la fuerza para escribir código OpenGL para lidiar con el trabajo de un administrador de sistemas que están a punto de reventar, sigue funcionando gracias a los parches de cinta adhesiva y oraciones.

GitHub cuenta con el respaldo de un gran equipo de ingenieros pagos, y si por alguna razón Microsoft desconecta GitHub, esto no solo afectará a SDL y se convertirá en un problema global para todo el ecosistema de código abierto, que puede resolverse con otra migración a un nuevo servicio.

Para quienes desconocen de la biblioteca SDL, deben saber que esta, proporciona herramientas como salida de gráficos 2D y 3D acelerada por hardware, procesamiento de entrada, reproducción de audio, salida 3D a través de OpenGL/OpenGL ES y muchas otras operaciones relacionadas.

SDL es oficialmente compatible con Windows, Mac OS X, Linux, iOS y Android, aun que cuenta con el soporte para otras plataformas como QNX, además de otras arquitecturas y sistemas como Sega Dreamcast, GP32, GP2X, etc.

Simple DirectMedia Layer está escrito en C, funciona de forma nativa con C ++ y hay enlaces disponibles para varios otros idiomas, incluidos C # y Python, se distribuye bajo la licencia zlib . Esta licencia le permite usar SDL libremente en cualquier software.

Pese a estar programado en C, tiene wrappers a otros lenguajes de programación como C++, Ada, C#, BASIC, Erlang, Lua, Java, Python, etc.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto sobre la nota, puedes consultar el anuncio original en el siguiente enlace.