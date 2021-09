SDL 2.0.16 llega con mejoras para Wayland, Pipewire y mas

Hace ya varios dias se dio a conocer la liberación de la nueva versión de la biblioteca SDL 2.0.16 (Simple DirectMedia Layer), destinada a simplificar la escritura de juegos y aplicaciones multimedia. En esta nueva versión se han añadido diversos cambios, entre los cuales se destacan las mejoras de soporte para Wayland, asi como tambien la capacidad de generar y capturar audio usando el servidor multimedia Pipewire y otras cosas más.

Para quienes desconocen de la biblioteca SDL, deben saber que esta, proporciona herramientas como salida de gráficos 2D y 3D acelerada por hardware, procesamiento de entrada, reproducción de audio, salida 3D a través de OpenGL/OpenGL ES y muchas otras operaciones relacionadas.

SDL es oficialmente compatible con Windows, Mac OS X, Linux, iOS y Android, aun que cuenta con el soporte para otras plataformas como QNX, además de otras arquitecturas y sistemas como Sega Dreamcast, GP32, GP2X, etc.

Simple DirectMedia Layer está escrito en C, funciona de forma nativa con C ++ y hay enlaces disponibles para varios otros idiomas, incluidos C # y Python, se distribuye bajo la licencia zlib, esta licencia permite usar SDL libremente en cualquier software.

Pese a estar programado en C, tiene wrappers a otros lenguajes de programación como C++, Ada, C#, BASIC, Erlang, Lua, Java, Python, etc.

Principales novedades de SDL 2.0.16

En esta nueva versión que se presenta de SDL una de las novedades que se destaca es que el soporte para Wayland se ha mejorado enormemente, además de que se ha añadido la capacidad de generar y capturar audio usando el servidor multimedia Pipewire y AAudio (Android) y tambien el soporte para los controladores de juegos Amazon Luna y Xbox Series X.

Otro de los cambios que podremos encontrar es que se agregó soporte para el efecto de vibración adaptativa (retumbar) en los controladores Google Stadia y Nintendo Switch Pro cuando se usa el controlador HIDAPI.

Además de ello la carga del CPU ha sido reducida al procesar las llamadas SDL_WaitEvent() y SDL_WaitEventTimeout() y tambien se ha añadido una definición de extensiones SIMD compatibles con la plataforma Elbrus.

Por la parte de las nuevas características que se han propuesto en esta nueva versión, se mencionan las siguientes:

SDL_FlashWindow(): permite captar la atención del usuario.

SDL_GetAudioDeviceSpec(): es para obtener información sobre el formato de audio preferido para el dispositivo especificado.

SDL_SetWindowAlwaysOnTop(): está orientada a cambiar dinámicamente el indicador SDL_WINDOW_ALWAYS_ON_TOP (anclar sobre otro contenido) para la ventana seleccionada.

SDL_SetWindowKeyboardGrab(): para capturar la entrada del teclado independientemente del mouse.

SDL_SoftStretchLinear(): para escalado bilineal entre superficies de 32 bits.

SDL_UpdateNVTexture(): para actualizar texturas en NV12/21.

SDL_GameControllerSendEffect() y SDL_JoystickSendEffect(): para enviar efectos personalizados a los controladores de juego DualSense.

SDL_GameControllerGetSensorDataRate():para obtener datos sobre la intensidad de la información recibida de los sensores de los controladores de juegos de PlayStation y Nintendo Switch.

SDL_AndroidShowToast(): esta permite mostrar notificaciones ligeras en la plataforma Android.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto de esta nueva versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar Simple DirectMedia Layer en Linux?

La instalación de esta biblioteca en Linux es bastante sencilla puesto que la mayoría de las distribuciones de Linux cuentan con ella dentro de sus repositorios.

Para el caso de Debian, Ubuntu y distribuciones derivadas de estos, solo tendrán que ejecutar los siguientes comandos en una terminal:

sudo apt-get install libsdl2-2.0 sudo apt-get install libsdl2-dev

Mientras que para el caso de los que son usuarios de Arch Linux solo tenemos que ejecutar lo siguiente:

sudo pacman -S sdl2

Para el caso de los que son usuarios de Fedora, Centos, RHEL o cualquier distribución basada en estas, solo tienen que ejecutar el siguiente comando:

sudo yum install SDL2 sudo yum install SDL2-devel

Para el resto de las distribuciones de Linux, pueden realizar la búsqueda del paquete “sdl” o “libsdl” para su instalación o realizar la descarga y compilación del código fuente.

Esto lo hacen con:

git clone https://hg.libsdl.org/SDL SDL cd SDL mkdir build cd build ./configure make sudo make install