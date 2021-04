ScummVM es un programa, pero no es un programa demasiado convencional. Si eres amante de los videojuegos clásicos o retro, especialmente aquellos títulos de aventura gráfica del pasado, seguro que te va a encantar. Como su propio nombre indica, es una máquina virtual de SCUMM.

Si aún no conoces qué es eso de SCUMM, decir que se trata de un motor para videojuegos desarrollado por LucasArts en el pasado. Son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion, o utilidad de creación de scripts para Maniac Mansion. No es exactamente un motor gráfico, sino que está a medio camino entre un lenguaje y un motor para crear aventuras gráficas o videojuegos. Y, como su nombre indica, fue creado inicialmente para Maniac Mansion de 1987.

Pues bien, una vez dicho eso, ScummVM básicamente te permitirá ejecutar todas esas aventuras gráficas que usan el motor SCUMM, realizados por compañías como Revolution Software o Adventure Soft. Para ello, solo necesitarás tener instalado este software y poseer los archivos de datos del título que quieras. Así, reemplazará los ejecutables del juego original, permitiendo que funcionen otros juegos en un sistema para el que inicialmente no fueron diseñados.

Por supuesto, ScummVM se encuentra bajo licencia GNU GPL, por lo que es software libre, y gratuito. Además, este proyecto desarrollado por The ScummVM Project, es multiplataforma y se encuentra escrito usando lenguaje de programación C++. Los sistemas para los que está disponible son Android, GNU/Linux, Haiku, macOS, también Microsoft Windows, etc.

Si te interesa, puedes encontrarlo en algunos repositorios de las distros importantes, o en tiendas de software como Ubuntu Software para instalarlo fácilmente. Además, si te interesa conocer más detalles del proyecto, también podrás visitar su web oficial. Desde la zona de descargas verás que está disponible como paquete DEB, SNAP, AppImage, etc. También tienes información, lista de juegos, etc.