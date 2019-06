SCUM: el alucinante videojuego de supervivencia que vendrá a Linux

Los videojuegos de supervivencia eran inexistentes hace un tiempo y ahora crecen debajo de las piedras. Parece que es un género que está gustando mucho. SCUM es un título de esta categoría, pero no es uno más. Algunos detalles lo hacen diferente y bastante interesante. No hay más que ver los gráficos con un realismo bastante elevado. Además, la historia detrás de este juego también es algo genuina y no la típica que tienen otros.

Si quieres más información sobre SCUM, puedes acceder a la página que hay en Steam de Valve, la tienda en la que se va a vender. El gran trabajo de Gampires, Croteam y Devolver Digital han hecho posible esta creación y han confirmado que tienen planes para traerlo también a Linux. Así que todos los gamers linuxeros podrán disfrutar de él.

Para poder correrlo sin problemas y de forma fluida, se necesitará un hardware más que decente. Aunque no han salido aún las características demandadas en GNU/Linux, por lo que se aprecia en Windows necesita de un procesador Intel Core i5-6000K o un AMD Ryzen 5 1600. También una memoria RAM de 8 GB recomendada, aunque con 4 GB también funcionaría. En cuanto a los gráficos, demandan una NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB o una AMD Radeon RX 580 4 GB. El espacio disponible es de 30 GB y si quieres jugar en multijuador también conexión a la red.

Por el momento, para ver el resultado para Linux debemos esperar. No hay fecha para el lanzamiento del port, pero seguro que no está muy lejos. Pero podemos esperar un gran resultado, que a diferencia de Rust y 7 Days to Die, no tiene un énfasis tan fuerte en la personalización de carácter, control y progresión. En este caso tienes un modo de supervivencia normal, y también modos Deathmatch, Team Deathmatch, etc., con un realismo brutal. Podrás montar en vehículos, caza, rastreo, y mucho más…