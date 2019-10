SCS Software: un bonito gesto contra el cáncer de mama

SCS Software está realizando un bonito evento contra el cáncer de mama en el simulador de camiones Euro Truck Simulator 2 y en American Truck Simulator. Durará hasta este domingo, así que todos los que tengáis este título para vuestra distro GNU/Linux podéis participar también. Todo lo recaudado hasta el domingo 6 de octubre a las 23:59 UTC, será donado en este mes de concienciación para esta enfermedad.

Los lazos rosados y el color rosa tendrán mucha presencia durante este mes a nivel internacional para la concienciación sobre el cáncer de mama. Una campaña anual que tiene como objetivo obtener beneficios para donarlos para mejorar la salud de estas personas y para investigación para combatirla. Fabricantes de camiones de todo el mundo lo hacen, e inspirados por ellos, este desarrollador de videojuegos también se unirá a esta campaña.

El nombre de la campaña es Pink Ribbon Breast Cancer Awareness! SCS Software le pide a la comunidad de todo el mundo que apoye la causa con productos Pink Ribbon en Europa y Estados Unidos. Harán el evento internacional conocido como Pink Ribbon Charity World of Trucks. Para colaborar es muy fácil, no tienes que viajar a ningún lugar, ni nada por el estilo, lo puedes hacer desde los propios videojuegos. Así que si no tienes Euro Truck Simulator 2 o American Truck Simulator, puedes adquirirlos ya en Steam.

Para colaborar, tienes que entrar en el videojuego, en cualquiera de los dos, y se darán recompensas por objetivos personales y comunitarios. Si se realizan 12 o más entregas de artículos Pink Ribbon se obtendrá un par único de guantes de boxeo colgantes con el logo como artículo Steam. Si la comunidad gestiona un millón de entregas de artículos Pink Ribbon también obtendrás un par de dados colgantes en el inventario de Steam. Para poderlo hacer, solo tienes que vincular tu cuenta del juego con una cuenta de World Of Trucks y elegir.

