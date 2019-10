Los que tenemos una Raspberry Pi conocemos sus limitaciones. No estamos ante un ordenador como cualquier otro, pero sí podemos hacer prácticamente lo mismo. Uno de los mejores sistemas operativos que podemos instalarle es Raspbian, la propuesta de la misma compañía, pero no es tan sencillo ni tan intuitivo como en otros sistemas operativos. A veces sí lo es, pero también es probable que estemos usando componentes que no incluyan todas las opciones necesarias, como la tecla ImpPt que en el sistema de la frambuesa debería invocar a la herramienta scrot.

Como la mayoría de sistemas operativos, ahora no se me ocurre ninguno que no tenga esta opción, Raspbian incluye una herramienta para hacer capturas de pantalla. Lo malo es que a día de hoy no incluye una GUI, por lo que tendremos que ejecutarla desde el terminal o crearnos un lanzador. También existen otras opciones, pero ya tenemos que instalar software extra. A continuación te enseñamos cómo hacer capturas de pantalla en Raspbian.

Cómo hacer una captura de pantalla con Scrot

La herramienta que incluye Raspbian nos permite hacer prácticamente lo mismo que en cualquier otra app de capturas de pantalla. Para capturar una escena, basta con presionar la tecla ImpPt o Imprimir Pantalla (o PrtScr), momento en el que la imagen se guardará en nuestra carpeta personal. La cosa se complica si tenemos un teclado que usamos como mando porque tenemos nuestra Raspberry Pi como un centro multimedia, por ejemplo. Si no tenemos disponible la tecla diseñada para hacer una captura de pantalla, podemos hacer una escribiendo “scrot” sin las comillas. Y a partir de aquí vienen las opciones.

El comando es “scrot [opciones] [nombre del archivo]”. Lo primero que hay que saber es que la captura se guardará en el directorio en donde escribamos el comando, por lo que si en el terminal escribimos cd /home/Pablinux/Capturas y luego “scrot”, la captura se guardará en esa ruta. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la captura se hace al instante, por lo que si la hacemos con el comando simple, capturaremos también el terminal. Para evitarlo, podemos usar una de las siguientes opciones:

Captura con retardo

Podemos hacer una captura tras un tiempo determinado, en cuyo caso escribiremos lo siguiente (cambiando TIEMPO por el tiempo en segundos):

scrot -d TIEMPO

Si detrás de TIEMPO añadimos la opción -c también veremos la cuenta atrás.

Hacer una captura a una ventana

scrot también nos permite hacer capturas de pantalla de ventanas, en cuyo caso usaremos la opción -s:

scrot -s

El comando no se completará hasta que elijamos la ventana a la que queramos hacerle la captura. Si queremos que la ventana tenga bordes, deberemos usar también la b (-sb). Pero cuidado, si tenemos algo encima de la ventana, también lo capturará.

En todos los casos anteriores, podemos guardar la captura en cualquier carpeta si añadimos el nombre del archivo detrás con ruta incluida.

Añadir un acceso directo de Scrot a Whisker

Pero si lo único que nos interesa es hacer capturas y, como hemos indicado, no tenemos la tecla para ello, podemos añadir un lanzador a Whisker desde donde realizaremos las capturas. Yo recomiendo añadir un comando para hacerlas con un retraso que nos de tiempo para que la escena sea exactamente como queremos, lo que pueden ser 3 o 5 segundos. Lo haremos de la siguiente manera:

Vamos al menú principal/Preferencias/Main menu editor. Seleccionamos el submenú en donde queremos que aparezca el lanzador. Hacemos clic en Elemento nuevo. Rellenamos los campos: En “Name” ponemos el nombre que aparecerá.

En “Command” añadimos el comando. Por ejemplo, scrot -d 5.

El comentario podemos dejarlo vacío, pero también añadir una explicación que aparecerá cuando pasemos el cursor por el lanzador en Whisker. Hacemos clic en la imagen y le añadimos un icono. Podemos bajar lo que queramos de internet. Por último, hacemos clic en Aceptar.

Instalando la herramienta de GNOME

Seguro que muchos os estaréis preguntando si se puede usar otra app de capturas de pantalla y no la opción que incluye por defecto. Sí que se puede y la que mejor funciona en Raspbian es GNOME Screenshot. Lo único que tenemos que hacer para usarla es abrir un terminal y escribir:

sudo apt install gnome-screenshot

La aplicación nos estará esperando en el apartado Accesorios de Whisker. Espero que esta pequeña guía te haya sido de utilidad.