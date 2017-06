Scribus 1.5.3, la nueva versión del popular maquetador de textos ya está disponible

Así como Gimp o LibreOffice saltaron al resto de sistemas operativos, Scribus también dio el salto al mundo multiplataforma sin por ello dejar de ser libre ni Open Source. Recientemente se ha publicado una versión nueva de este popular maquetador de textos que ya podemos conseguir para nuestro equipo, pero que no será la versión esperada.

El equipo ha dado a conocer Scribus 1.5.3, una versión intermedia entre la última versión y la futura gran versión, Scribus 1.6. Sin embargo, Scribus 1.5.3 ya plantea cambios y cuestiones interesantes.

Los requerimientos mínimos son una de las cosas que cambia en esta versión. A partir de Scribus 1.5.3, el programa necesitará librerías Qt 5.5, no funcionando con librerías inferiores. El aspecto del programa también ha cambiado ya que algunas pestañas y funciones que estaban en la ventana principal pasarán a estar en una pestaña auxiliar. Este es el caso de Texto, función que estaba dentro de la pestaña Propiedades.

Scribus 1.5.3 incluye soporte a más de 500 lenguas con sus alfabetos

Aunque el cambio más llamativo de todos es la inclusión de nuevas fuentes de texto y la posibilidad de utilizar lenguajes en los textos que creemos con Scribus. Esto se consigue gracias a la reescritura de las funciones y a la inclusión de las nuevas fuentes y la utilización de scripts, lo que hace posible crear textos en árabe, tailandés o hindi. En total Scribus 1.5.3 soporta más de 500 lenguas, siendo la versión de Scribus que más soporte tiene.

A pesar de todo esto, desde la web oficial de Scribus se advierte que aún tiene algunos bugs pues no es una versión muy testeada. La versión más esperada será Scribus 1.6, por lo que si utilizamos Scribus de manera profesional se recomienda no actualizar. Pero si por el contrario utilizáis la herramienta de manera esporádica, la actualización es más que recomendada pues Scribus 1.5.3 prepara al usuario para Scribus 1.6. Si aún no se encuentra en vuestra distribución Gnu/Linux, podéis conseguir Scribus 1.5.3 en el este enlace.