Scrcpy, la utilidad libre que permite llevar la pantalla de un dispositivo Android al ordenador y manejarlo desde el escritorio, ha estrenado su versión 5.0 con una de las mejoras más esperadas: decodificación de vídeo por hardware. El programa funciona en Windows, macOS y Linux y sigue siendo una alternativa sin coste para quienes necesitan consultar o controlar un móvil desde un PC, ya sea mediante cable USB o a través de la red local.

La herramienta no requiere root ni instalar aplicaciones adicionales en el terminal Android. La latencia baja y la respuesta fluida son parte de su atractivo para quienes necesitan controlar el dispositivo desde el ordenador sin complicaciones.

Decodificación por hardware: menos carga para el procesador

El cambio principal de scrcpy 5.0 es que la decodificación acelerada se activa de serie. El trabajo de interpretar el flujo de vídeo pasa a la GPU en lugar de recaer casi por completo en la CPU, lo que reduce el consumo del equipo anfitrión y evita picos de carga que podían provocar microcortes. Las pruebas difundidas hablan de una caída del uso de CPU de hasta diez veces en el dispositivo que recibe la imagen.

Cuando el ordenador no dispone de un decodificador compatible, el modo software sigue funcionando como respaldo. También se puede forzar manualmente si el usuario lo necesita. En equipos modestos, la diferencia se nota más porque el flujo de vídeo deja de competir con otras tareas en segundo plano.

La versión 5.0 también mejora el búfer de vídeo, un apartado que afecta a la estabilidad de la imagen. Este cambio se suma a la decodificación por hardware para que la reproducción sea más constante y se reduzcan los tirones.

Audio, teclado y modo OTG

En el apartado de audio, la actualización incorpora la captura de todos los flujos en el modo de captura de reproducción de audio. Esto soluciona casos en los que faltaba el sonido de juegos y mantiene el comportamiento anterior cuando no se usa esa opción.

También se han corregido fallos relacionados con el teclado. Los problemas con Shift y AltGr en el modo UHID quedan resueltos, igual que la pérdida de pulsaciones en algunas distribuciones de teclas. Además, el modo OTG puede seleccionar un dispositivo concreto mediante la variable de entorno ANDROID_SERIAL, algo útil cuando hay varios terminales conectados al mismo tiempo.

Para los portátiles con procesadores ARM, scrcpy 5.0 ofrece binarios nativos de Windows ARM64. Antes esos equipos dependían de versiones emuladas, menos eficientes; ahora pueden ejecutar la herramienta de forma más directa. Esta mejora encaja con el uso creciente de ordenadores ligeros con chips ARM.

Dónde conseguir scrcpy 5.0

Scrcpy continúa distribuyéndose como software gratuito y de código abierto. La descarga oficial está en GitHub, y el proyecto se mantiene para Windows, macOS y Linux. La versión 5.0 no cambia ese modelo: no hay coste ni licencias de pago para usar la herramienta.

La versión 5.0 está disponible para Windows, macOS y Linux, y mantiene el control por cable o por red local. Quienes ya usaban scrcpy para controlar el móvil desde el escritorio encontrarán una herramienta más ligera, especialmente en ordenadores con poca potencia o con la CPU ocupada en otras tareas.

Con esta entrega, scrcpy da un paso relevante al delegar el vídeo en la GPU, reducir la carga del procesador y mantener el modo software como red de seguridad. Las mejoras en audio, teclado, buffer y compatibilidad con Windows ARM64 refuerzan una utilidad que sigue siendo gratuita, abierta y pensada para controlar Android desde el escritorio sin complicaciones.