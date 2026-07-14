Scrcpy 4.1 ya está disponible como una nueva versión de esta popular herramienta de código abierto que permite controlar dispositivos Android desde un ordenador mediante USB o conexión inalámbrica. La actualización incorpora nuevas opciones relacionadas con la codificación de vídeo, mejora la compatibilidad con distintos dispositivos y añade varias correcciones que refuerzan la estabilidad de la aplicación.

Gracias a su bajo consumo de recursos y a su reducida latencia, Scrcpy se ha convertido en una de las soluciones favoritas para duplicar la pantalla de un teléfono Android en Linux, Windows y macOS. La versión 4.1 continúa mejorando esta experiencia con nuevas funciones tanto para usuarios habituales como para desarrolladores.

Scrcpy 4.1 añade soporte para los codificadores VP8 y VP9

La principal novedad de Scrcpy 4.1 es la incorporación de compatibilidad con los codificadores de vídeo VP8 y VP9. Hasta ahora, la herramienta utilizaba principalmente H.264 y H.265, pero esta ampliación permite aprovechar otros formatos compatibles con determinados dispositivos y adaptarse mejor a diferentes necesidades de captura y transmisión de vídeo.

La actualización también mejora la detección y gestión de los codificadores disponibles en cada dispositivo Android. De este modo, Scrcpy puede ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el formato de vídeo más adecuado según las capacidades del teléfono o tableta conectados.

Además de las novedades relacionadas con la codificación, Scrcpy 4.1 incorpora diversas correcciones de errores detectados en versiones anteriores. Estas mejoras aumentan la estabilidad general de la aplicación y solucionan pequeños problemas que podían aparecer durante la duplicación de pantalla o el control remoto del dispositivo.

Como en anteriores lanzamientos, la herramienta mantiene todas las funciones que la han convertido en una referencia dentro del software libre. Entre ellas se encuentran el control completo mediante teclado y ratón, la transmisión de audio cuando el dispositivo lo permite, la grabación de la pantalla, el funcionamiento sin necesidad de instalar aplicaciones en Android y la compatibilidad con conexiones tanto por USB como inalámbricas mediante ADB.

Scrcpy 4.1 continúa consolidándose como una de las mejores alternativas para gestionar dispositivos Android desde un ordenador, ofreciendo una actualización recomendable para quienes buscan un software ligero, rápido y completamente gratuito para duplicar y controlar la pantalla de sus dispositivos móviles.