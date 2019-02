Save Koch: ser un capo de la mafia está a tu alcance

Aunque el título de este artículo parezca algo dudoso, no se trata de delinquir, sino de un videojuego que te adentra en el submudo criminal de estas asociacines criminales para ser un capo de la mafia atrapado dentro de tu propia sala de pánico. Hablo del videojuego Save Koch, y está llegando a Linux según hemos podido conocer. Ciertamente, por los gráficos se trata de un título con un trabajo de diseño y arte detrás interesante, aunque no esperes gráficos realistas de última generación…

El desarrollador es Wooden Monkeys, que nos ha dado este simulador estratégico que te pone en la piel de un jefe mafioso, con la misión de salvar tu imperio del crimen y tu propia vida. Un genio codicioso está amenazando tu poder y quiere apoderarse de lo que tienes, por lo que ha enviado a un topo, por lo que tendrás solo seis días para rosolver el misterio e identificar al traidor y al cerebro de la trama para evitar mantener tu negocio.

Ya puedes ver un teaser de este videojuego si quieres, pero aún no sabemos exáctamente cómo será la jugabilidad, ya que no se ve demasiado en el vídeo. Espero que haya pronto un trailer para ofrecerte más información, y ver también algunas otras cuestiones, como la fecha definitiva para su lanzamiento en Linux. Por el momento, sabemos que tendremos un estilo gráfico único, ambientado en una oscura ciudad de New Kandinski, con la historia que hemos citado, que todas tus decisiones en el juego tendrán consecuencias en la historia, y que pondrá a prueba tus habilidades…

Parece que aparecería en algún momento de la Q1 de 2019, es decir, que pronto. Tal vez a finales de marzo, es decir, en un mes aproximadamente debería llegar. Si quieres conocer más, puedes también visitar la web en la tienda de Valve, Steam. Como siempre digo, mejor los videojuegos libres, pero los propietarios siempre son bienvenidos para intentar aumentar la larga lista de títulos para Linux e intentar captar algunos gamers que están atrapados en Windows porque sus títulos no están disponibles en nuestras distros.