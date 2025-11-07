Mozilla acaba de presentar a Kit, una nueva mascota para Firefox. Hace años, el logotipo de navegador del panda rojo era dicho panda rodeando una bola del mundo. No es que estuviera mal, pero en un tiempo en el que todo se aplanó y simplificó, cambiaron el logo, llegando primero a la versión Nightly (más adelante hicieron lo propio con el de Thunderbird). El siguiente paso ha sido el de la mascota, y no puedo decir que no me haya pillado por sorpresa.
Más adelante diré lo que opino de las mascotas, pero vamos primero con la noticia central. Mozilla dice que «La marca Firefox se renueva, y tú tienes el primer vistazo. Kit es nuestra nueva mascota y tu nueva compañera en una Internet que es privada, abierta y realmente tuya«. El próximo 11 de noviembre se podrá poner de fondo de pantalla en la página de inicio de Firefox, tal y como veis más abajo.
Kit está disponible en nuevas camisetas
También han creado unas camisetas, sudaderas, pegatinas y hasta botellas de agua con Kit, disponibles en la tienda de Mozilla. De los precios, mejor no digo nada…
Y lo prometido es deuda: ¿qué es lo que opino yo de las mascotas? Pues que no estoy muy a favor, y explico por qué: yo soy usuario de Manjaro y Vivaldi, entre otras muchas cosas, y ambos proyectos tienen mascota. ¿Vosotros los habéis visto mucho por ahí? Yo tampoco. Creo que no salen de objetos para el marketing, y son tan poco conocidos que no ayudan a que nadie entienda qué es lo que estamos usando.
Aquí está Tony, de Vivaldi. Y aquí la mascota de Manjaro, que creo que ni tiene nombre.
Así que sí, está bien que haya mascotas, pero si no aparecen por todas partes, quizá sea mejor quedarse sólo con un logotipo. En cualquier caso, Kit ha legado al mundo y nos saluda.