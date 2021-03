Safe Eyes: evita el deterioro visual por el uso abusivo de pantallas

Con el teletrabajo, las largas jornada de estudios, o las sesiones prolongadas de videojuegos, tus ojos sufrirán los efectos habituales del uso prolongado de las nuevas tecnologías. Al estar tanto tiempo mirando una pantalla, especialmente las longitudes de onda del color azul, va generando problemas en tu vista. Para intentar paliar esos efectos nocivos existen proyectos como Safe Eyes.

Cada vez existen más personas con problemas visuales. Antes solo afectaba de forma mayoritaria a los mayores, pero ahora los que más problemas de este tipo tienen son los jóvenes por el uso de estas tecnologías. Al mirar una pantalla de cerca, el nervio óptico se tensa por no estar hecho para mirar de cerca, además de los efectos del brillo y los colores poco naturales de los paneles actuales, así como la reducción de la frecuencia de parpadeo.

Todo eso termina con ojos cansados, secos, adelantando la famosa degenerarión macular asociada a la edad de forma prematura, el aumento de trastornos como la miopía, etc. Para poder evitar eso, te puedes servir de programas como Safe Eyes. Una app muy simple que te recordará que debes hacer pausas para no estresar tanto tu visión y prevenir el estrés y problemas físicos en tu globo ocular.

Safe Eyes también admite una serie de funciones, configurar pausas breves o prolongadas para que tu vista descanse de la pantalla, modo no molestar para que no salte cuando trabajas a pantalla completa, mostrar notificaciones antes de cada pausa, alertas audibles para indicar el final de la pausa, opción de bloquear la pantalla para obligarte a cumplir las pautas, pausa inteligente y reanudación según el tiempo de actividad del sistema, soporte multimonitor, etc.

En cuanto a los ejercicios recomendados en cada pausa, deberías seguir la regla 20-20-20:

Cada 20 minutos frente a una pantalla…

…descansa 20 segundos mirando a un punto alejado de la habitación o el paisaje (al menos debe estar a unos 6m de distancia) y…

…enfoca a lo lejos al menos durante 20 segundos.

Después podrías retomar el uso de la pantalla y repetir esta práctica periódicamente. Para seguir esta regla que aconsejan los expertos oftalmólogos, puedes usar Safe Eyes para que no se te olvide.

Más información – Sitio de Safe Eyes