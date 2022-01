Vaya jarro de agua fría me acaba de echar OMG! Ubuntu! desde su cuenta en la red social Twitter. Yo, que fui uno de los primeros en tener una PineTab, he probado muchos sistemas operativos en la tablet de PINE64. Absolutamente ninguno me convence. Lo que mejor funciona es Arch Linux en su versión con Phosh, pero es una interfaz que no me gusta nada. Con Plasma hay muchos bugs. Ahora mismo, Manjaro ni siquiera se puede instalar en la tarjeta SD, y Ubuntu Touch…, bueno, sin poder usar Libertine da poco menos que pena. Mis esperanzas estaban puestas en JingOS, pero circulan rumores poco esperanzadores.

JingOS es un «sistema operativo», pongámoslo entre comillas porque ellos dicen que no lo es, que se diseñó pensando en tablets, más concretamente la JingPad A1. La tablet tiene un hardware que merece la pena, y el sistema operativo, por lo menos en su tablet, puede ejecutar aplicaciones de Android. Todo eran risas hasta que hemos leído los últimos rumores: tienen problemas internos, la versión para ordenadores se ha abandonado y parece que se centrarán en la versión ARM para su tablet. Esto y los viejos fantasmas como los de las primeras tablets con Ubuntu Touch nos han metido el miedo en el cuerpo.

Los rumores nos hacen ser pesimistas con JingOS y la JingPad A1

Los rumores sugieren que no todo va bien en el campamento de JingOS. Su tienda en línea en Shopify no funciona, y se dice que algunos miembros del equipo han sido despedidos. La semana pasada se eliminó el soporte para el port x86 de JingOS, pero dijeron que continuarían con la versión ARM de JingOS que se ejecuta en la tablet JingPad. Su campaña de crowdfunding tuvo éxito, aunque con un objetivo pequeño. El desarrollo parecía activo hasta hace poco. Sería triste que fracasara antes de tener la oportunidad de brillar de verdad.

Lo malo, lo que vivimos cuando Canonical habló de la convergencia, lanzó tablets y luego las abandonó, es que estos rumores sobre el equipo de JingOS nos hacen sentir que tenemos un déjà vu. Esto ya lo he vivido, y no fue algo bueno. Yo mismo escribí que JingOS podría ser la mejor opción para la PineTab, e incluso para cualquier tablet con Linux, pero siempre teniendo en mente -a veces lo escribo- que para que algo llegue a buen puerto no deben abandonar los proyectos.

Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, pero si JingOS + JingPad termina por fracasar, para una tablet con Linux yo ya sólo apostaría por algo que ofrecieran compañías como Canonical, y tampoco, ya que estuvieron detrás de algunas que fueron abandonadas al poco tiempo. Esperemos que sólo sean rumores, o que consigan solucionar todas sus diferencias, porque la JingPad A1 tiene muy buena pinta. Sin ella, uno llega a pensar que volveríamos a la casilla de salida. A Apple y Google le gusta esta noticia.