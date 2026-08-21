RPM 6.1 ya está disponible con mejoras de seguridad, macros y gestión de claves

RPM 6.1 ya está disponible como la nueva versión del gestor de paquetes utilizado por distribuciones Linux como Fedora, y llega con varios cambios importantes tanto para los desarrolladores de paquetes como para la administración del sistema. La actualización continúa la renovación iniciada con RPM 6.0 y consolida el nuevo ciclo de versiones del proyecto, con mejoras en la gestión de claves, las firmas, las macros, los plugins y la documentación.

La nueva versión también supone un paso más en la modernización interna de RPM, que ya utiliza C++20 para buena parte de su código y continúa evolucionando su infraestructura criptográfica y de gestión de paquetes. Fedora 45 es una de las primeras distribuciones que tiene previsto adoptar RPM 6.1 como parte de su desarrollo, mientras que el proyecto ya ha publicado oficialmente la versión final después de varias versiones candidatas.

RPM 6.1 ya está disponible

El proyecto RPM ha publicado oficialmente RPM 6.1.0, una versión que continúa el nuevo modelo de desarrollo adoptado por el gestor de paquetes. La versión final llegó el 20 de agosto de 2026, después de que RPM 6.1.0 RC1 apareciera en mayo y RC2 en julio.

Este cambio en el ciclo de versiones forma parte de una reorganización del proyecto. A partir de RPM 6.0, el número mayor identifica el formato de paquete, mientras que las versiones menores permiten avanzar con nuevas funcionalidades y cambios de comportamiento sin tener que esperar a una nueva revisión del formato.

RPM 6.1 no introduce un nuevo formato de paquetes comparable al salto de RPM 4 a RPM 6, sino que se centra en mejorar diferentes partes del gestor y en continuar el proceso de modernización iniciado con la anterior generación.

Mejora la gestión de claves y firmas

Uno de los apartados que recibe atención en RPM 6.1 es la gestión de las claves utilizadas para verificar y firmar paquetes. El proyecto ha trabajado en la mejora del bloqueo del almacén de claves, además de introducir diferentes ajustes relacionados con la verificación de firmas. Estas modificaciones buscan hacer más robusta la infraestructura utilizada durante las operaciones criptográficas.

Este trabajo continúa la importante renovación de seguridad introducida con RPM 6.0. Aquella versión convirtió la comprobación de firmas en el comportamiento predeterminado y añadió soporte para características modernas de OpenPGP, incluyendo firmas OpenPGP v6 y claves relacionadas con criptografía poscuántica.

RPM 6.1 se construye sobre esa base en lugar de modificar nuevamente el formato de paquetes. El objetivo es seguir haciendo más segura y consistente una parte del sistema que resulta fundamental para las distribuciones que utilizan paquetes RPM.

Nuevas macros para los paquetes RPM

Los desarrolladores de paquetes también encontrarán cambios en el sistema de macros de RPM 6.1. La nueva versión incorpora macros literales y macros de ejecución única, proporcionando nuevas posibilidades para controlar cómo se procesan determinadas expresiones durante la construcción de paquetes.

Las macros forman una parte fundamental de la infraestructura de RPM, especialmente en sistemas como Fedora, donde las especificaciones de los paquetes pueden utilizar una gran cantidad de lógica reutilizable. Cualquier mejora en este mecanismo puede facilitar el mantenimiento de archivos SPEC complejos y permitir que los empaquetadores expresen determinadas operaciones de una manera más clara.

Estos cambios son menos visibles para el usuario final que una actualización de una aplicación, pero tienen una importancia considerable para quienes mantienen los miles de paquetes que forman una distribución Linux.

RPM 6.1 mejora el plugin de syslog

Otra de las novedades señaladas por el proyecto es un plugin de syslog utilizable. El gestor de paquetes puede utilizar plugins para integrar determinadas funciones con el resto del sistema, y RPM 6.1 continúa desarrollando esta infraestructura para mejorar la información disponible durante las operaciones.

La hoja de ruta oficial del proyecto también contempla para futuras versiones nombres de operación más significativos dentro del plugin de syslog. Esta evolución muestra que RPM está tratando de convertir el registro de las transacciones en una herramienta más útil para administradores y desarrolladores.

Más páginas de manual y mejor documentación

La documentación también forma parte de los objetivos de RPM 6.1. El proyecto incorpora nuevas páginas de manual y continúa la renovación de la documentación iniciada durante el desarrollo de RPM 6.0.

La versión 6.0 ya supuso una revisión considerable de las páginas de manual, con una nueva estructura y documentación para diferentes componentes y formatos de archivo. El proyecto pretende seguir completando este trabajo en las próximas versiones hasta disponer de una cobertura documental mucho más amplia.

Para un componente tan antiguo y extendido como RPM, esta modernización resulta especialmente útil. Muchas de sus herramientas llevan décadas formando parte de los sistemas Linux y acumulan opciones y comportamientos que no siempre han estado documentados de forma homogénea.

El proyecto continúa modernizando el código de RPM

Uno de los cambios estructurales más importantes de la nueva generación de RPM es la transición progresiva de su código interno hacia C++. RPM 6.0 ya pasó a construirse como código C++20, con algunas excepciones para plugins y bindings de Python. El proyecto ha acompañado este cambio de una importante reorganización de las estructuras internas y del código fuente.

RPM 6.1 continúa esta línea de modernización. El objetivo no es simplemente cambiar el lenguaje utilizado internamente, sino aprovechar herramientas y estructuras modernas para hacer que el código sea más fácil de mantener y desarrollar en el futuro.

Al mismo tiempo, la API de C continúa siendo compatible para los consumidores que dependen de ella, lo que permite modernizar el interior de RPM sin romper automáticamente todo el ecosistema que se ha construido alrededor del gestor de paquetes.

Fedora será una de las grandes beneficiadas

Fedora es uno de los proyectos Linux directamente relacionados con la evolución de RPM. La planificación de Fedora 45 contempla actualizar RPM a la versión upstream 6.1, aunque el estado de integración puede evolucionar durante el ciclo de desarrollo. La propia documentación del proyecto Fedora identifica RPM 6.1 como un cambio previsto para esta versión.

En Fedora Rawhide ya se han utilizado paquetes basados en las versiones candidatas de RPM 6.1. El paquete correspondiente pasó de RPM 6.0.91 a 6.1 RC1 en junio y posteriormente a RC2 en julio, mostrando cómo la distribución ha ido siguiendo el desarrollo de la nueva versión.

Esto resulta relevante porque RPM no funciona de forma aislada: los cambios en el gestor pueden afectar a la construcción de paquetes, las dependencias, la firma, la instalación y las herramientas utilizadas por los mantenedores. Por ello, las distribuciones necesitan probar las nuevas versiones antes de convertirlas en la base de sus sistemas estables.

RPM 6.1 prepara también el futuro

El lanzamiento de RPM 6.1 no supone el final de esta renovación. La hoja de ruta oficial ya contempla RPM 6.2 para el tercer o cuarto trimestre de 2026, con características como el versionado de símbolos en librpm, el aparcamiento de la base de datos para mejorar la reproducibilidad de imágenes y los primeros pasos hacia transacciones más robustas.

Más adelante están previstas otras mejoras, entre ellas transacciones duraderas basadas en journaling, comprobaciones de capacidades del sistema de archivos, mejoras en los file triggers y soporte para firmas sin payload. El proyecto también contempla mejoras relacionadas con OverlayFS, la instalación mediante copy-on-write y reflinks y una gestión más avanzada de las dependencias de bibliotecas.

RPM 6.1 consolida la nueva etapa del gestor de paquetes

Con RPM 6.1, el proyecto continúa una transformación que va bastante más allá de añadir nuevas opciones al comando rpm . La modernización del código, la mejora de la seguridad, la renovación de la documentación y la evolución del modelo de versiones forman parte de una estrategia destinada a preparar el gestor para las necesidades actuales de las distribuciones Linux.

Para el usuario final, buena parte de estas novedades pasarán desapercibidas. RPM es una pieza de infraestructura que normalmente funciona en segundo plano mientras herramientas como DNF se encargan de proporcionar la experiencia de gestión de paquetes. Sin embargo, las mejoras introducidas en sus capas inferiores terminan repercutiendo en la seguridad, estabilidad y mantenibilidad de todo el ecosistema.

RPM 6.1 ya está disponible y representa así un nuevo paso en la evolución del formato y las herramientas que sustentan buena parte del software distribuido en Fedora y otras distribuciones Linux basadas en paquetes RPM.