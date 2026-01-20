El emulador RPCS3 ya puede con el 70% de todo el catálogo de PlayStation 3. Es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que la tercera consola de Sony llegó al mercado con una arquitectura «especialita». Por ese motivo, los desarrolladores de RPCS3 están haciendo un gran trabajo al ir consiguiendo aumentar su compatibilidad, pero aún les queda mucho trabajo por delante si quieren que su emulador sea una opción real.

Vamos primero con lo que nos interesa: en su página de compatibilidad vemos que el 70.94% ya están marcados en verde como «Jugables», lo que significa que se pueden completar con buen rendimiento ni fallos; el 26.19% están en amarillo como «Dentro del juego», que son títulos que no se pueden acabar, tienen fallos serios o el rendimiento es insuficiente. Luego hay un 2.93% como «Intro», que muestran imágenes pero no pasan de los menús, y un 0.03 que cargan, pero no muestran nada. Ningún juego falla completamente, es decir, que ni carga.

RPCS3 suele fallar en los títulos más aclamados

Recuerdo que cuando me modifiqué la PS3, en las listas de rankings que miré, casi siempre estaba The Last of Us como número 1. Ese es uno de los juegos que está marcado como «Ingame», lo que es poco más o menos como una lotería: puedes empezarlo, pero probablemente no acabarlo y experimentar todo tipo de fallos.

Por mi parte, yo tengo una PS3 que mantengo más que nada por tener todos los God of War 2005-2013 de la mejor manera posible. Cierto es que he jugado al God of War 2 en un mini-PC con PCSX2, pero no se ve como el remaster para PS3, en parte por la falta de potencia. Sí, podría en la Steam Deck, pero la Deck no me garantiza que vaya a jugar y acabar los God of War 3 y Ascension.

Por ese motivo, creo que el 70% de jugables es insuficiente para mí: no funcionan bien los que más me gustan.

La arquitectura de la PlayStation 3

La emulación de PS3 es extremadamente exigente en CPU y relativamente poco en GPU. Esto se debe a la arquitectura Cell de la consola, basada en un núcleo general (PPE) y varios coprocesadores SPU que requieren una emulación precisa, paralela y con alto IPC. Replicar ese comportamiento en un PC moderno implica traducir mucha lógica de juego a CPU, con sincronización constante entre hilos, lo que convierte a la CPU en el principal cuello de botella. La GPU, en cambio, suele ir sobrada, ya que la carga gráfica original de PS3 es modesta para el hardware actual; el verdadero reto está en reproducir correctamente el procesamiento interno del sistema.

Lo anterior sólo sirve para explicar de una manera un poco más técnica por qué se está tardando tanto tiempo en conseguir que muchos títulos funcionen en RPCS3: no es culpa de sus desarrolladores; es que es costoso y llevará su tiempo. Si casi todo funciona en los títulos «Ingame», los que no se pueden acabar y tienen «glitches», ciertos ajustes pueden hacer que pasen a «Jugables», pero habrá que tener paciencia.

Más sencillo en shadPS4

De hecho, se llega a afirmar que sería más fácil conseguir que God of War 3/Ascension o The Last of Us Remaster funcionen en shadPS4 que la versión normal en RPCS3. La versión PS4, al usar x86 y un GPU más potente, sería mucho más sencilla de mover y estable, dejando que la potencia moderna se concentre en gráficos y resolución en lugar de emular SPU complejas.

Lo malo del momento en el que estamos en los títulos mencionados es que los desarrolladores de RPCS3 tienen muchos problemas que solucionar y los de shadPS4 acaban de empezar, como quien dice. Lo bueno es que el 70% del catálogo de PlayStation 3 ya funciona en su emulador estrella.

Ahora bien, hay que recordar que para poder jugar en condiciones con RPCS3 es necesario tener hardware medio o más, pero ese es otro tema que ya no vamos a tratar aquí.