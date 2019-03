RPCS3: nuevo progreso en el emulador de PlayStation 3 para Linux

RPCS3 es un gran proyecto para crear un gran emulador de la videoconsola Sony PlayStation 3 o PS3 y que funciona también en GNU/Linux. El equipo de desarrollo encargado de este software ha realizado ya grandes avances para seguir mejorando este programa, y entre ellos hemos conocido nuevos títulos de videojuegos que podemos correr sin problema en este programa. Todos ellos son ahora 100% jugables desde tu distro si instalas este paquete.

Entre los videojuegos que puede correr este emulador RPCS3 se encuentran ya más de 1119 videojuegos, una gran lista. Esto supone un enorme salto si tenemos en cuenta que el mes pasado solo se podían jugar 1081, por tanto, se han agregado algunas decenas de videojuegos en poco tiempo. Eso da una idea del gran trabajo que siguen realizando sus desarrolladores para que podamos disfrutar de tanta diversión en nuestra plataforma favorita.

Si te preguntas qué videojuegos se encuentra en esa extensa lísta, pues tienes algunos como Skate 3, No More Heroes: Heroes’Paradies, Ragnarok Odyssey Ace, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, y un largo etc. Además, como has podido ver en la imagen principal de este artículo, y si eres un gran fan de la saga Dragon Ball, o Bola de Dragón, debes saber que podrás disfrutar del gran videojuego Dragon Ball Z: Battle of Z que lleva al mundo digital esta gran saga de Akira Toriyama.

Pero los títulos agregados no es lo único nuevo en este RPCS3, sino que también tenemos algunas mejoras con respecto al código o software en sí, como pueden ser algunas nuevas funcionalidades añadidas. Entre ellas, se ha optimizado el código para que sea drásticamente más rápido. Por ejemplo, Red Dead Redemption pasa de una carga de 12 minutos a solo 1 minuto actualmente. Así mismo, se han cambiado otros aspectos, como las mejoras gráficas, FBO e incluso se han resuelto algunos bugs.