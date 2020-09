Rosetta@home: ayuda con tu PC a la lucha contra el SARS-CoV-2

Seguramente hayas escuchado hablar de la grid computing, y de proyectos como el SETI que pretendía buscar vida alienígena usando recursos de hardware de multitud de equipos que no estuvieran desaprovechados. Para ello, bastaba con instalar un software en tu sistema para poder contribuir a esos proyectos. De eso va Rosetta@home, y es compatible con GNU/Linux.

En este caso no se trata de buscar vida en el universo, sino de contribuir a la investigación contra el coronavirus SARS-CoV-2. Si quieres poner tu granito de arena, no hace falta que tengas conocimientos de nada, no es necesario ser científico para ello. Tan solo prestar algunos recursos de tu PC para que sean usados en la búsqueda de una solución para esta pandemia a través de la suma de computo de todas las numerosas computadoras unidas a través de Rosetta@home, formando una gran supercomputadora distribuida de grandes capacidades…

Rosetta@home es un proyecto de computación distribuida perteneciente al laboratorio Baker de la Universidad de Washington, y que se ejecuta sobre la plataforma de código abierto Berkeley Open Infraestructure for Network Computing (BOINC) que fue desarrollada originalmente para el citado proyecto de búsqueda de extraterrestres SETI@home.

Requisitos para unirse a Rosetta@home

Para poder ayudar con este proyecto Rosetta@home tan solo tienes que tener un equipo con unos requisitos bastante esenciales:

PC o Raspberry Pi

Con sistema operativo GNU/Linux, FreeBSD, macOS, o Windows de 64-bit.

Hardware con una CPU de al menos 500 Mhz, 200 MB de espacio de disco libre y 512 MB de RAM.

Conexión a Internet.

¿Cómo comenzar a participar?

Para comenzar a participar con Rosetta@home, lo que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos:

Regístrate en Rosetta@home para tener una cuenta. Instala los paquetes necesarios (boinc-client, boinctui, y boinc-manager), para el demonio de la plataforma Rosetta@home, la interfaz para seleccionar el proyecto y hacer ajustes, y la GUI si quieres usar el entorno gráfico respectivamente. Ejecuta BOINC Manager y selecciona el proyecto Rosetta@home de todos los disponibles. Introduce tus credenciales cuando te los solicite y sigue los pasos… Verás que la interfaz es bastante sencilla.

Recuerda que puedes dejar de colaborar cuando quieras, y no implica que siempre te van a restar los recursos. Solo usarán memoria y tiempo de CPU para obtener potencia de cómputo cuando tú lo decidas…

