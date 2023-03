Rosenpass, un proyecto de VPN que promete resistir ataques por computadoras cuánticas

Hace poco se dio a conocer la noticia de que un grupo de investigadores, desarrolladores y criptógrafos alemanes ha publicado la primera versión del proyecto Rosenpass, que desarrolla VPN y mecanismos de intercambio de claves que son resistentes a los ataques de computadoras cuánticas.

Rosenpass utiliza bajo el capo la VPN de WireGuard junto a algoritmos y claves de cifrado estándar que se utiliza como transporte y lo complementa con herramientas de intercambio de claves protegidas contra hackeo en computadoras cuánticas (es decir, Rosenpass protege adicionalmente el intercambio de claves sin cambiar los algoritmos de operación y los métodos de cifrado de WireGuard).

Rosenpass también se puede usar por separado de WireGuard en forma de una herramienta genérica de intercambio de claves adecuada para proteger otros protocolos de ataques a computadoras cuánticas.

Rosenpass está escrita en Rust y usa liboqs 1 y libsodium 2, la herramienta establece una clave simétrica y se la proporciona a WireGuard. Dado que proporciona a WireGuard una clave a través de la función PSK, el uso de Rosenpass+WireGuard no es criptográficamente menos seguro que el uso de WireGuard solo («seguridad híbrida»).

Actualmente se está trabajando para verificar formalmente el protocolo, los algoritmos criptográficos y la implementación para proporcionar una prueba matemática de confiabilidad. De momento, utilizando ProVerif, ya se ha realizado un análisis simbólico del protocolo y su implementación básica en el lenguaje Rust.

El protocolo Rosenpass se basa en el mecanismo de intercambio de claves autenticado post-cuántico PQWG (Post-quantum WireGuard), construido empleando el criptosistema McEliece, que resistente a la fuerza bruta en una computadora cuántica. La clave generada por Rosenpass se utiliza en forma de clave simétrica compartida (PSK, clave precompartida) WireGuard, implementando una capa adicional para la protección de la conexión VPN híbrida.

Rosenpass asigna dos puertos UDP; si se especifica el puerto N para rosenpass, asignará el puerto N+1 para WireGuard.

Al igual que WireGuard, Rosenpass no impone ninguna separación entre clientes y servidores. Si no especifica la listenopción, Rosenpass y WireGuard elegirán puertos aleatorios; este es el modo cliente. Si no especifica endpoint, Rosenpass no intentará conectarse con el par y, en su lugar, esperará las conexiones de los pares. Este es el modo servidor . Puede especificar ambos. Omitir ambos no está prohibido pero tampoco es muy útil.