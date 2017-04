Roots of Insanity: llegará pronto a Linux

Roots of Insanity es un videojuego de horror de Crania Games que se lanzará en Steam, la tienda de Valve que tantas alegrías nos da en cuanto al mundo gaming en Linux. Pues bien, ahora sabemos que el videojuego llegará pronto a Linux para poderlo disfrutar en tu distro preferida o máquinas Steam Machine. Todo el juego se mueve gracias al impresionante motor gráfico Unreal Engine 4 que mueve a grandes títulos como ya sabes.

En el videojuego se han incluido unos gráficos bastante buenos con tétricos escenarios típicos de un título de horror como éste y en el que tomas el rol de Riley McClein. Se trata de un médico epiléptico que bajo su turno de noche encontrará algo fuera de lo normal, ya que encuentra el hospital donde trabaja sumido en un total caos y con toques de irrealidad bastante desconcertantes. El Dr. Riley deberá investigar y descubir el origen de los horrores que azotan el hospital, salvar a sus pacientes y tal vez sobrevivir a esa noche tan oscura…

Aunque esté disponible para más plataformas, el soporte Linux llegará pronto para este título de terror en primera persona. Dedes Crania, sus creadores, han dicho que quieren liberar el juego también para nuestra plataforma pasados uno o dos meses del lanzamiento para otras plataformas. Durante ese tiempo arreglarán todos los bugs posibles y problemas que puedan suceder para lo que ya hay en Steam, donde se encuentra disponible para otros sistemas por 9,99€, que supongo que será el precio también para el título para Linux.

En cuanto al potente motor gráfico, Unreal Engine 4, fue creado por Epic Games, y está disponible para múltiples plataformas, permitiendo mover gráficos para el juego Unreal Tournament, ese famoso shooter en primera persona. La versión cuarta es la última que se ha lanzado por el momento y la más avanzada y extraordinaria. De hecho, ha sido la que han empleado juegos como Gears of War, Street Fighter V, y un largo etc. para muchos títulos de Android, Windows, Linux, MacOS, Oculus, iOS, HTC Vive, Xbox, PlayStation, etc.