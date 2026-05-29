Rocky Linux 9.8 ya está disponible para descarga y se presenta como la nueva actualización de mantenimiento de la rama 9.x de esta popular distribución empresarial compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL). La nueva versión llega con importantes mejoras en seguridad, herramientas de desarrollo, bases de datos y rendimiento, consolidando aún más su posición como una de las alternativas más sólidas para entornos corporativos, servidores y centros de datos.

La comunidad de Rocky Linux ha anunciado la disponibilidad general de esta versión, que incorpora paquetes actualizados, nuevas capacidades para la creación de imágenes del sistema y soporte para tecnologías emergentes relacionadas con la criptografía post-cuántica. Además, mantiene la filosofía del proyecto de ofrecer una plataforma estable, gratuita y totalmente compatible con el ecosistema empresarial de Red Hat, algo especialmente valorado por administradores de sistemas y organizaciones que buscan estabilidad a largo plazo.

Rocky Linux 9.8 incorpora mejoras de seguridad, desarrollo y administración

Entre las novedades más destacadas de Rocky Linux 9.8 se encuentra la actualización a OpenSSH 9.9, que introduce múltiples correcciones y mejoras respecto a versiones anteriores. También se actualiza GnuTLS a la versión 3.8.10, añadiendo soporte para algoritmos de criptografía post-cuántica como ML-KEM y ML-DSA, una tecnología cada vez más relevante ante el avance de la computación cuántica.

El apartado de desarrollo recibe igualmente una importante renovación. Los usuarios encontrarán versiones actualizadas de MariaDB 11.8, PostgreSQL 18, Ruby 3.3 y Node.js 24, proporcionando un entorno más moderno para desplegar aplicaciones empresariales y servicios web. A ello se suman mejoras en componentes fundamentales del sistema y nuevas herramientas destinadas a desarrolladores y administradores.

Para quienes necesitan compiladores y entornos más recientes, Rocky Linux 9.8 incorpora GCC Toolset 15, LLVM Toolset 21, Rust actualizado y una nueva versión de Go. Estas mejoras permiten trabajar con tecnologías modernas manteniendo la estabilidad característica de una distribución orientada al ámbito empresarial.

Las herramientas de monitorización y depuración también han recibido actualizaciones importantes. Soluciones como GDB, Valgrind, SystemTap y Grafana mejoran sus capacidades para facilitar el análisis del rendimiento y la detección de problemas en infraestructuras críticas.

Otra de las novedades destacadas se encuentra en Image Builder, que ahora ofrece nuevas opciones para crear imágenes personalizadas, gestionar particiones avanzadas y generar imágenes compatibles con WSL2. Estas mejoras simplifican el despliegue de sistemas tanto en entornos locales como en la nube.

Los usuarios que ya utilizan Rocky Linux 9 pueden actualizar directamente a Rocky Linux 9.8 mediante DNF, mientras que quienes proceden de otras distribuciones Enterprise Linux compatibles disponen de herramientas específicas para migrar de forma sencilla. Con soporte previsto durante varios años, esta nueva versión refuerza la posición de Rocky Linux como una de las principales alternativas gratuitas para servidores y entornos empresariales.