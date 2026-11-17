Rocky Linux 10.3 ya está disponible. Llega con las novedades que se podrían esperar en un nuevo lanzamiento, como mejoras en el kernel, el instalador y base actualizada, pero lo que llama más la atención es que se han corregido varios problemas de seguridad serios, y en eso se va a centrar este artículo.

El más grave corresponde a CVE-2026-121629, con 7,5 puntos sobre 10 en CVSS v3 y 7,8 en CVSS v2. El vector indica que se explota por red, sin privilegios previos ni interacción de la víctima, y que el golpe se concentra en la confidencialidad de los datos, sin impacto en integridad ni disponibilidad. Su percentil de riesgo VPR llega a 92,79, el más alto de los tres boletines.

¿Qué tres avisos ha publicado Rocky Linux 10.3?

Los tres boletines comparten fecha de parche, el 13 de noviembre, y afectan a la rama 10.3. Se diferencian por gravedad y por el número de CVE que arrastran:

CVE-2026-121629 : 7,5 en CVSS v3 (7,8 en v2), explotable por red y sin autenticación. Se dio a conocer el 7 de noviembre.

: 7,5 en CVSS v3 (7,8 en v2), explotable por red y sin autenticación. Se dio a conocer el 7 de noviembre. CVE-2026-103658 : 5,9 en CVSS v3 (4,6 en v2), de tipo local. Su vector exige acceso al equipo, aunque tampoco pide privilegios. Se publicó el 12 de octubre.

: 5,9 en CVSS v3 (4,6 en v2), de tipo local. Su vector exige acceso al equipo, aunque tampoco pide privilegios. Se publicó el 12 de octubre. CVE-2026-59997, CVE-2026-59998 y CVE-2026-60000: agrupadas en un tercer aviso con 6,5 en CVSS v3 (6,4 en v2). Afectan de forma parcial a confidencialidad, integridad y disponibilidad, y se conocieron el 8 de julio.

¿A quién afecta y cómo se detecta en Rocky Linux 10.3?

Los tres avisos se comprueban con plugins de tipo local: el escáner necesita datos del propio sistema, en concreto las claves de detección sobre la versión de Rocky Linux y la lista de paquetes RPM instalados. También hace falta que las comprobaciones locales estén habilitadas en el host y que el equipo informe de su CPU y de componentes de terceros.

Eso significa que la revisión no se hace desde fuera, sino instalando un agente o ejecutando el análisis dentro del servidor. Entre las plataformas compatibles con estos plugins figuran el agente Nessus, la evaluación continua y los entornos en la nube de Tenable, según los datos técnicos de los propios boletines.

¿Hay exploits conocidos para estos fallos?

No. En los tres casos la información técnica recoge que no hay exploits conocidos disponibles, lo que reduce el riesgo inmediato, aunque no elimina la necesidad de actualizar. El vector del fallo más grave es de tipo remoto y sin credenciales, la combinación que más preocupa a quien administra servidores expuestos.

Conviene separar el riesgo teórico del real: la puntuación VPR del aviso más grave se considera media pese al 7,5 de CVSS, precisamente porque no se conoce una explotación activa. El tercer boletín, con 6,5 de CVSS, queda en un percentil de 23,73.

Qué hacer: parches del 13 de noviembre y comprobación local

La información práctica disponible es esta:

Los parches están publicados desde el 13 de noviembre , la misma fecha en los tres avisos.

, la misma fecha en los tres avisos. Los plugins de detección salieron el 14 de noviembre; uno de ellos se actualizó el día 16.

La detección exige un análisis local con las comprobaciones del host activadas.

No consta explotación conocida en ninguno de los tres casos.

El orden lógico pasa por revisar primero los equipos con la rama 10.3 y aplicar las actualizaciones del 13 de noviembre, empezando por los servidores expuestos a internet, que son los que encajan con el vector de red del fallo más grave.

Los tres boletines llegaron en la misma tanda, con cinco CVE en total y un reparto desigual: uno grave, otro moderado y un tercero con tres fallos parciales. La fecha del 13 de noviembre marca el punto de partida para actualizar los paquetes afectados y volver a pasar el escáner local hasta confirmar que el sistema ya no aparece como vulnerable.