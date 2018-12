Rocket League ha sido actualizado

Rocket League es un título del que ya hemos hablado en este blog varias veces, por tanto, si sigues a LxA ya sabrás de él. De todas formas, seguramente hayas hablado de este videojuego antes, ya que ha tenido un gran éxito y se encuentra posicionado en las listas de los mejores videojuegos para GNU/Linux entre los mejores, a pesar de su sencillez en algunos aspectos. Pero como sabemos, es cuestión de gustos, y a veces juegos que no podrían parecer gran cosa se convierten en todo un fenómeno.

Pues bien, si ya eres uno de sus adictos o si piensas instalarlo pronto, debes saber que ha llegado una nueva actualización también para nuestra plataforma. Rocket League se actualiza gracias al trabajo de Psyonix Inc., con algunas importantes novedades que seguro te van a gustar. Por cierto, si aún no dispones de este título y estás intresado, lo tienes disponible tanto en la tienda de Valve Steam como también en GOG (en este caso con un 50% de descuento ahora). Una de las grandes novedades que hemos visto para Rocket League desde este 10 de diciembre es la segunda Rocket Pass disponible hasta el 18 de marzo de 2019. También hay cambios en la progresión, aunque no son demasiado grandes, pero sí que resultan agradables. A partir de ahora, cada vez que toques la bola podrás obtener dos puntos (limitado a 1 por segundo), el bono de ganancia también se ha duplicado de 50 a 100, y se ha puesto un máximo de semana nuevo y otros cambios en cuanto al número de victorias (14 a 21).

Para saber más sobre el videojuego, puedes acudir a las tiendas que dije o dirigirte directamente a la web oficial de este título. Y estate atento a Steam, GOG y Humble, puesto que seguramente tengan rebajas en varios de sus videojuegos a la venta para esta Navidad…