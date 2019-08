Rise of Industry: 2130, nuevo contenido futurista para el videojuego

El videojuego Rise of Industry para Linux, Mac y Windows tiene una nueva expansión llamada 2130. Ha sido anuncada y vendrá pronto con gran cantidad de contenido nuevo y futurista. Desarrollado por Dapper Penguin Studios y publicado por Kasedo Games, estará disponible en las tiendas de Valve Steam, GOG y también en Humble Store. Así que si ya dispones de este título y quieres más, aquí está la noticia que esperabas…

Este juego tipo tycoon, es decir, de gestión permitirá gestionar una gran ciudad futurista del año 2130, como el propio título de la expansión sugiere. Con los nuevos cambios de esta próxima expansión, tu idílico mundo quedó en ruinas como resultado del capitalismo de la humanidad y décadas de destrucción. Ahora está dando lugar a un nuevo mundo oscuro y desolado en el que tendrás que hacer tu mejor trabajo para mantener viva la ciudad con los recursos que tienes.

Tras dos siglos, los humanos han logrado recuperar sus ciudades, pero aún siguen luchando con los problemas heredados del pasado. No encontrarás ni árboles ni peces por ningún lado, todos viven en edificios de alta densidad debido a la población, y se alimentarán de algas mientras los robots son los que se encargan de trabajar. Mientras debes reconstruir el viejo mundo para conseguir aún más recursos de los que tienes en el inicio.

La expansión se lanzará de forma totalmente gratuita con la actualización 2.0 de Rise of Industry, así que tendrás su expansión 2130 próximamente. ¿Cuándo? Pues parece que podría llegar en Q4 de 2019, así que no tendrás que esperar demasiado para tenerla disponible en las múltiples plataformas para las que estará disponible. Por el momento puedes ver más información desde la web de Steam o comprar el contenido que ya hay disponible mientras esperas a 2130, si aún no lo has probado …