RISC-V cambiara su sede de USA a Suiza por temores comerciales

Durante lo que va del año aquí en el blog se ha llevado el seguimiento del caso Huawei, en donde en diversas ocasiones el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo su presidente Donald Trump han atacado a diestra y siniestra a Huawei, esto, debido a las fuertes confrontaciones que han tenido los gobiernos de Estados Unidos y China en la cual ha resultado afectada Huawei.

Debido a la guerra comercial, el decreto que prohíbe a cualquier empresa de Estados Unidos brindar servicios o tener cualquier tratado comercial a empresas o grupos que se encuentren en una “lista negra”. La Fundación sin fines de lucro RISC-V, dio a conocer recientemente que quiere garantizar su tecnología de código abierto sea desarrollada sin tener que preocuparse por nada.

RISC-V es una fundación que establece los estándares para la arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) de hardware libre basado en un diseño de tipo RISC en los productos, al igual que otras organizaciones para chips Wi-Fi y Bluetooth.

No posee ni controla la tecnología. Más de 325 compañías u otras entidades están pagando para convertirse en miembros, incluidos proveedores de chips estadounidenses y europeos como Qualcomm Inc y NXP Semiconductors, así como Alibaba Group Holding Ltd de China y Huawei Technologies Co Ltd.