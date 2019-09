Richard Stallman dimite del MIT y de la FSF

Hoy ha saltado una noticia muy sorprendente y es que Richard Stallman ha dimitido de su puesto en el MIT y también de la FSF (Free Software Foundation). La noticia la ha traído el medio Techcrunch y por lo que parece ha sido una decisión del propio Stallman por unas supuestas presiones que estaba recibiendo por algunos malentendidos, según ha comentado el padre del software libre.

Richard Stallman ocupaba el puesto en el MIT CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Lab) y en la junta directiva de la Free Software Foundation desde que la fundara en 1985. Pues bien, ahora cesa su actividad en el MIT y también deja de ser presidente de la FSF. Algo que parece insólito pero que tiene su explicación, aunque en los medios sobre software libre eramos totalmente ajenos a ciertas cosas que estaban sucediendo…

Todo proviene porque una graduada en el MIT publicaba en Medium la semana pasada un texto bajo el título “Remove Richard Stallman“. En dicho artículo se hacía eco de un email del propio Stallman comentando el caso Marvin Minsky, un profesor del MIT que fue acusado de asalto sexual. La supuesta víctima dijo que fue obligada a tener relaciones sexuales con el profesor en el complejo de Epstein. Además, allí operaba una red de menores y fue condenado como culpable de aquello.

Estos hechos son realmente reprobables por parte del profesor. Pero quiero dejar claro que Richard Stallman no ha sido acusado ni condenado por nada (que no haya confusión), puesto que lo que ha hecho es comentar este caso a través del correo como ya he comentado. Pero sus comentarios se han usado en su contra. Stallman decía que “el término ‘asalto sexual’ es algo vago y resbaladizo” y que la víctima “se presentó ante Minsky totalmente dispuesta“. A esto se le suma que el MIT recibió financiación de Epstein con cantidades que parecen exceder lo que reconocieron públicamente. El jefe del MIT y el propio Stallman han decidido dimitir por estos motivos.

Richard ha comentado que por sus palabras ha habido “una serie de malentendidos y caracterizaciones erróneas“, pero por las presiones ha terminado dimitiendo. Creo que es la mejor decisión cuando se comete un error, sea grande o pequeño, apartarse para que no perjudique a los proyectos. Algunos intentan agarrarse a sus cargos a pesar de todo y eso termina generando un problema mayor…